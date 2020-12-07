Евросоюз вводит с 8 декабря новый режим санкций за нарушение прав человека

16:42 7.12.2020

С 8 декабря 2020 года Европейский союз вводит новый режим глобальных санкций за нарушение прав человека в мире.

«Решение вступает в силу на следующий день после его публикации в официальном журнале Европейского союза», - говорится в документе.

Новый режим санкций был утвержден главами МИД Евросоюза на очном заседании. Его принятие инициировал верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель. В Евросоюзе его сравнивают с американским «актом Магнитского».

При этом отмечается, что новый режим санкций в ЕС, в отличие от США, не будет носить экстерриториальный характер и не будет направлен против какой-либо конкретной страны, сообщает РИА Новости. Применяться он будет исключительно на территории ЕС и коснется замораживания активов и запрета на въезд.