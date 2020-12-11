Лидеры ЕС одобрили новые санкции против Турции

© KM.RU, Александра Воздвиженская

Лидеры стран ЕС одобрили расширение санкций против Турции. Новые ограничения будут наложены из-за проведения Анкарой геологоразведочных работ в спорных районах Восточного Средиземноморья. Действия Турции в регионе Брюссель в Евросоюзе считают провокацией.

«ЕС остается приверженным защите интересов союза и стран-членов, а также поддержанию региональной стабильности. В связи с этим саммит поручает Совету ЕС принять дополнительный черный список на основании решения от 11 ноября 2019 года, касающегося ограничительных мер из-за незаконной деятельности Турции в Средиземном море», — отмечается в заявлении, которое было опубликовано по итогу саммита.

Кто войдет в расширенный список ограничительных мер не сообщается. В настоящее время в санкционном списке ЕС два топ-менеджера турецкой государственной нефтяной компании TPAO.

Кроме того, лидеры стран Евросоюза также поручили верховному представителю ЕС по внешней политике Жозепу Боррелю и Еврокомиссии подготовить не позднее марта 2021 года доклад по ситуации в политических, экономических и торговых отношениях Брюсселя с Анкарой, а также по инструментам и вариантам дальнейших шагов.

Месяц назад Евросоюз продлил действующие санкции на год, до 12 ноября 2021 года.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 11.12.2020, 17:56
    Гость: Заглянул мимоходом.

    Когда-то давно думал, что странами правят умные люди. С некоторых пор понял, что сосед алкаш в тысячу раз мудрей.

  2. 11.12.2020, 17:54
    Гость: Громко зевая

    Мозгов не хватает кроме придумывания санкций. Чисто детсад. Ты отобрал у меня куклу. Я нас.у в твои тапочки.

  3. 11.12.2020, 14:34
    Гость: Пора+

    Пора ЕС определяться, кто ЕС, а кто никогда им не станет. Дурака валяют, тянут время. Это сдерживает мировую экономику. В этом плане американцы более прямолинейные.

Все комментарии (5)
Выбор читателей
Рогозин представил травматический пистолет производства «Роскосмоса»
© KM.RU, Коллаж © KM.RU
Почему англосаксы едины, а славяне разобщены: причины дисбаланса
© KM.RU, Алексей Белкин
Путь упрощения: зачем предлагать убрать Толстого и Шолохова из школьной программы?
© KM.RU, Стоп-кадр видео
Конец прекрасной эпохи: «Перед Путиным встала проблема зачистки»
Избранное
Модные тренды осень-зима 2020/2021
Что такое университет Шкода Авто?
Историки и демография
Правительство может зафиксировать цены на подсолнечное масло и сахар
В России число злостных неплательщиков по кредитам выросло на 2,1 млн
Женщина в маске
Врачи рассказали об опасности ношения масок зимой
Джо Байден и Камала Харрис
Джо Байден и Камала Харрис получили звание «Человек года»
В Азербайджане отменили военное положение
СК РФ потребовал заочного ареста сотрудника нацгвардии Украины
© KM.RU, Кирилл Зыков
Россия опередила все страны по числу употреблений допинга в 2018 году
© KM.RU, Александра Воздвиженская
Шесть человек пострадали при взрыве возле здания УФСБ по Карачаево-Черкесии