Лидеры ЕС одобрили новые санкции против Турции

11:14 11.12.2020

Лидеры стран ЕС одобрили расширение санкций против Турции. Новые ограничения будут наложены из-за проведения Анкарой геологоразведочных работ в спорных районах Восточного Средиземноморья. Действия Турции в регионе Брюссель в Евросоюзе считают провокацией.

«ЕС остается приверженным защите интересов союза и стран-членов, а также поддержанию региональной стабильности. В связи с этим саммит поручает Совету ЕС принять дополнительный черный список на основании решения от 11 ноября 2019 года, касающегося ограничительных мер из-за незаконной деятельности Турции в Средиземном море», — отмечается в заявлении, которое было опубликовано по итогу саммита.

Кто войдет в расширенный список ограничительных мер не сообщается. В настоящее время в санкционном списке ЕС два топ-менеджера турецкой государственной нефтяной компании TPAO.

Кроме того, лидеры стран Евросоюза также поручили верховному представителю ЕС по внешней политике Жозепу Боррелю и Еврокомиссии подготовить не позднее марта 2021 года доклад по ситуации в политических, экономических и торговых отношениях Брюсселя с Анкарой, а также по инструментам и вариантам дальнейших шагов.

Месяц назад Евросоюз продлил действующие санкции на год, до 12 ноября 2021 года.