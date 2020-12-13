Китай закрыл город на границе с Россией после нового случая COVID-19

С полуночи 13 декабря (19:00 12 декабря мск) Китай закрыл транспортное сообщение с городским уездом Дуннин, который на востоке граничит с Россией. В нем также временно приостановили работу общественного транспорта и запретили поездки на автомобилях, сообщает РБК.

Городские супермаркеты, рынки, почтовые и коммунальные службы обязаны в течение пяти дней предоставить властям результаты тестов на коронавирус всего персонала и отчетность о проведении проверки, которая подтверждает отсутствие заражения на их территории.

Власти закрыли Дуннин, после того как 10 декабря в нем зарегистрировали нового заразившегося коронавирусом, о чем писало агентство Xinhua. Всего в провинции Хэйлунцзян, в которой находится городской уезд, зарегистрировали пять инфицированных, трое из которых переносят COVID-19 бессимптомно, сообщили местные власти.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 13.12.2020, 17:28
    Гость: stalker

    Для слепых, глухих или просто тупых, которые комментарии вкривь и в кось читают, поясняю, что никакого отношения к Незалежной не имею. Живу на Урале и тем горжусь.

  2. 13.12.2020, 17:28
    Гость: Хватит врать про единичные случаи ковида в Китае

    Там во всю свирепствует пандемия,которую китайцы всячески пытаются скрыть.

Все комментарии (6)
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