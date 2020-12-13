Китай закрыл город на границе с Россией после нового случая COVID-19
С полуночи 13 декабря (19:00 12 декабря мск) Китай закрыл транспортное сообщение с городским уездом Дуннин, который на востоке граничит с Россией. В нем также временно приостановили работу общественного транспорта и запретили поездки на автомобилях, сообщает РБК.
Городские супермаркеты, рынки, почтовые и коммунальные службы обязаны в течение пяти дней предоставить властям результаты тестов на коронавирус всего персонала и отчетность о проведении проверки, которая подтверждает отсутствие заражения на их территории.
Власти закрыли Дуннин, после того как 10 декабря в нем зарегистрировали нового заразившегося коронавирусом, о чем писало агентство Xinhua. Всего в провинции Хэйлунцзян, в которой находится городской уезд, зарегистрировали пять инфицированных, трое из которых переносят COVID-19 бессимптомно, сообщили местные власти.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Для слепых, глухих или просто тупых, которые комментарии вкривь и в кось читают, поясняю, что никакого отношения к Незалежной не имею. Живу на Урале и тем горжусь.
Там во всю свирепствует пандемия,которую китайцы всячески пытаются скрыть.
Ты же с Украины, сам писал.
Правильно делают. От нас уже как от чумных шарахаются.
А Гундаров врал на КМ, что в Китае ничего не ограничивают.