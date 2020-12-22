Россия направила 300 военных инструкторов в ЦАР

Москва отправила в Центральноафриканскую Республику 300 военных инструкторов «для обучения военнослужащих национальной армии», сообщило Министерство иностранных дел России. Об этом был уведомлен комитет Совбеза ООН, добавили в ведомстве.

«Россия в рамках оказания содействия Банги в вопросах укрепления обороноспособности Центральноафриканской Республики оперативно откликнулась на просьбу ее руководства и направила дополнительно 300 инструкторов для обучения военнослужащих национальной армии», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что «для отражения натиска незаконных вооруженных формирований задействован контингент Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в ЦАР (МООНСЦАР)», который тесно сотрудничает с подразделениями республиканской армии. Кроме того, решается вопрос о переброске в ЦАР части миротворцев из миссии ООН в Южном Судане, а также военных из Руанды.

Активность повстанцев в ЦАР усилилась на фоне приближающихся в республике президентских и парламентских выборов, назначенных на 27 декабря. На прошлой неделе три вооруженные группировки повстанцев ЦАР объединились в антиправительственную «Коалицию патриотов за перемены», цель которой помешать президенту переизбраться на второй срок, пишет РБК. Они начали наступление на столицу Банги.

Правительство ЦАР обвинило в попытке госпереворота бывшего президента Франсуа Бозизе, свергнутого в 2013 году. Конституционный суд ЦАР запретил экс-президенту участвовать в выборах в 2020 году.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  4. 23.12.2020, 02:59
    Гость: Шило

    ЦАР, традиционная зона влияния Франции, нам чего там делать? Ну не наше это, пролетим, как фанера, над Парижем!

  5. 23.12.2020, 02:39
    Гость: gvozd

    послали потому что вагнеровцев вроде как разгромили "повстанцы" от цру.
    вообще Левые еще не успели украсть до конца "выборы" в сша, а Война уже заряжается.. и похоже Ядерная.
    израиль уже послал подлодки с дерным оружием которого у него якобы "нет".. к берегам ирана.
    а если есть - почему не вводятся санкции за нарушение режима нераспространения? наоборот, на предстоящую войну пендосия уже отстегнула десяток Миллиардов вечнонивчемневиноватым.
    под шумок турция по факту начала вторжение в сирию.
    джихадсты-игил под турецким коммандованием уже атаковали патрули рф. паралельно к сирии подходит АУГ пендосии..
    вобщем иврейцы толкают мир к очередной войне.

Все комментарии (14)
Выбор читателей
Олимпийские атлеты из России на открытии XXIII Олимпийских игр
Россия отстранена от летней и зимней Олимпиад и ЧМ-2022 по футболу
«Жуткая правда в том, что мы все несём ответственность за всех остальных»
Зеленский: украинцам не объяснить отказ от российской вакцины от COVID-19
«Космонавт за три копейки»
Избранное
Модные тренды осень-зима 2020/2021
Что такое университет Шкода Авто?
Историки и демография
В Москве началось тестирование машин-беспилотников Сбербанка
Фото с сайта Pixabay.com
Большинству американцев выплатят по 600 долларов в рамках мер поддержки
Владимир Путин и Дмитрий Песков © KM.RU, Алексей Белкин
Путин подписал закон о праве экс-президента на пожизненное сенаторство
Центральный Банк РФ
В ЦБ заявили о ликвидации системы накопительных пенсий
Шоу «Дом-2» вернется в следующем году на другом канале
Шоу «Дом-2» вернется в следующем году на другом канале
СК Петербурга начал сомневаться в версии об убийстве ученого-биолога
Путин подписал закон о неприкосновенности экс-президента РФ
© KM.RU, Алексей Белкин
Прокуратура откажется от проверок малого бизнеса в 2021 году