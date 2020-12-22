Россия направила 300 военных инструкторов в ЦАР

20:10 22.12.2020

Москва отправила в Центральноафриканскую Республику 300 военных инструкторов «для обучения военнослужащих национальной армии», сообщило Министерство иностранных дел России. Об этом был уведомлен комитет Совбеза ООН, добавили в ведомстве.

«Россия в рамках оказания содействия Банги в вопросах укрепления обороноспособности Центральноафриканской Республики оперативно откликнулась на просьбу ее руководства и направила дополнительно 300 инструкторов для обучения военнослужащих национальной армии», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что «для отражения натиска незаконных вооруженных формирований задействован контингент Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в ЦАР (МООНСЦАР)», который тесно сотрудничает с подразделениями республиканской армии. Кроме того, решается вопрос о переброске в ЦАР части миротворцев из миссии ООН в Южном Судане, а также военных из Руанды.

Активность повстанцев в ЦАР усилилась на фоне приближающихся в республике президентских и парламентских выборов, назначенных на 27 декабря. На прошлой неделе три вооруженные группировки повстанцев ЦАР объединились в антиправительственную «Коалицию патриотов за перемены», цель которой помешать президенту переизбраться на второй срок, пишет РБК. Они начали наступление на столицу Банги.

Правительство ЦАР обвинило в попытке госпереворота бывшего президента Франсуа Бозизе, свергнутого в 2013 году. Конституционный суд ЦАР запретил экс-президенту участвовать в выборах в 2020 году.