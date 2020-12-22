Россия направила 300 военных инструкторов в ЦАР
Москва отправила в Центральноафриканскую Республику 300 военных инструкторов «для обучения военнослужащих национальной армии», сообщило Министерство иностранных дел России. Об этом был уведомлен комитет Совбеза ООН, добавили в ведомстве.
«Россия в рамках оказания содействия Банги в вопросах укрепления обороноспособности Центральноафриканской Республики оперативно откликнулась на просьбу ее руководства и направила дополнительно 300 инструкторов для обучения военнослужащих национальной армии», — говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что «для отражения натиска незаконных вооруженных формирований задействован контингент Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в ЦАР (МООНСЦАР)», который тесно сотрудничает с подразделениями республиканской армии. Кроме того, решается вопрос о переброске в ЦАР части миротворцев из миссии ООН в Южном Судане, а также военных из Руанды.
Активность повстанцев в ЦАР усилилась на фоне приближающихся в республике президентских и парламентских выборов, назначенных на 27 декабря. На прошлой неделе три вооруженные группировки повстанцев ЦАР объединились в антиправительственную «Коалицию патриотов за перемены», цель которой помешать президенту переизбраться на второй срок, пишет РБК. Они начали наступление на столицу Банги.
Правительство ЦАР обвинило в попытке госпереворота бывшего президента Франсуа Бозизе, свергнутого в 2013 году. Конституционный суд ЦАР запретил экс-президенту участвовать в выборах в 2020 году.
Комментарии читателей Оставить комментарий
тем меньше будет жаль пиндосов...
Остановим на дкльних подступах!
А вообще вы не понимаете.
Это совсем другое.
а вначале всё опровергали
ЦАР, традиционная зона влияния Франции, нам чего там делать? Ну не наше это, пролетим, как фанера, над Парижем!
послали потому что вагнеровцев вроде как разгромили "повстанцы" от цру.
вообще Левые еще не успели украсть до конца "выборы" в сша, а Война уже заряжается.. и похоже Ядерная.
израиль уже послал подлодки с дерным оружием которого у него якобы "нет".. к берегам ирана.
а если есть - почему не вводятся санкции за нарушение режима нераспространения? наоборот, на предстоящую войну пендосия уже отстегнула десяток Миллиардов вечнонивчемневиноватым.
под шумок турция по факту начала вторжение в сирию.
джихадсты-игил под турецким коммандованием уже атаковали патрули рф. паралельно к сирии подходит АУГ пендосии..
вобщем иврейцы толкают мир к очередной войне.