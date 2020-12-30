Евросоюз подписал торговую сделку по Brexit

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Евросовета Шарль Мишель подписали в среду соглашение о торговле и сотрудничестве после Brexit, пишет РИА Новости.

Данное соглашение было достигнуто 24 декабря после многомесячных переговоров.

Церемония подписания состоялась в штаб-квартире Совета ЕС в Брюсселе. Теперь документы будут направлены в Лондон для подписания британским премьер-министром Борисом Джонсоном.

Отмечается, что в общей сложности будут подписаны три документа: соглашение по торговле и сотрудничеству, соглашение о процедурах по обмену и защите конфиденциальной информацией, а также соглашение о сотрудничестве в области мирного использования атомной энергии.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 30.12.2020, 15:52
    Гость: Прохожий

    Англичане считают, что они восстановили суверенитет и все решения и законы будут принимать не в ЕС, а парламенте и что в они являются научной сверхдержавой и будут разрабатывать свои стандарты в технике, а на свободном мировом рынке больше перспектив, если работать в динамике чем на длительных постоянных котрактах с ЕС.
    В общем их выбор суверенитет конкуренция и динамика, чем прозябать одной из частей ЕС.

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