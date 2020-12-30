Евросоюз подписал торговую сделку по Brexit
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Евросовета Шарль Мишель подписали в среду соглашение о торговле и сотрудничестве после Brexit, пишет РИА Новости.
Данное соглашение было достигнуто 24 декабря после многомесячных переговоров.
Церемония подписания состоялась в штаб-квартире Совета ЕС в Брюсселе. Теперь документы будут направлены в Лондон для подписания британским премьер-министром Борисом Джонсоном.
Отмечается, что в общей сложности будут подписаны три документа: соглашение по торговле и сотрудничеству, соглашение о процедурах по обмену и защите конфиденциальной информацией, а также соглашение о сотрудничестве в области мирного использования атомной энергии.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Была без радостей любовь,
Разлука будет без печали.
Англичане считают, что они восстановили суверенитет и все решения и законы будут принимать не в ЕС, а парламенте и что в они являются научной сверхдержавой и будут разрабатывать свои стандарты в технике, а на свободном мировом рынке больше перспектив, если работать в динамике чем на длительных постоянных котрактах с ЕС.
В общем их выбор суверенитет конкуренция и динамика, чем прозябать одной из частей ЕС.