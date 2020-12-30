Евросоюз подписал торговую сделку по Brexit

13:17 30.12.2020

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Евросовета Шарль Мишель подписали в среду соглашение о торговле и сотрудничестве после Brexit, пишет РИА Новости.

Данное соглашение было достигнуто 24 декабря после многомесячных переговоров.

Церемония подписания состоялась в штаб-квартире Совета ЕС в Брюсселе. Теперь документы будут направлены в Лондон для подписания британским премьер-министром Борисом Джонсоном.

Отмечается, что в общей сложности будут подписаны три документа: соглашение по торговле и сотрудничеству, соглашение о процедурах по обмену и защите конфиденциальной информацией, а также соглашение о сотрудничестве в области мирного использования атомной энергии.