Дело о сбитом в Армении Ми-24 переквалифицировали на более тяжкую статью

Российские военные следователи переквалифицировали на более тяжкую статью (умышленное убийство) уголовное дело по факту гибели военного вертолета Ми-24 на границе Армении и Азербайджана.

"Уголовное дело, которое первоначально было возбуждено по статье 351 УК РФ (нарушение правил полетов или подготовки к ним, повлекшее смерть по неосторожности) переквалифицировано на более тяжкую статью - ч.2 ст. 105 (умышленное убийство двух или более лиц)", - сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Он уточнил, что если в первом случае предусмотрено наказание на срок до семи лет лишения свободы, то во втором - вплоть до пожизненного заключения. Источник отметил также, что данное решение принято по результатам следственно-оперативных действий, предпринятых в рамках дела.

"При всей кажущейся очевидности преступления следователи должны были сначала возбудить уголовное дело по статье, по которой обычно расследуются подобные происшествия. А затем уж собрать материалы для более точной квалификации деяния, что и было сделано", - пояснил собеседник агентства.

Он затруднился при этом сказать, как долго будет вестись следствие. "Тут есть определенные сложности, связанные с тем, что подозреваемые находятся на территории другого государства", - отметил источник. По его словам, расследование дела ведут военные следователи, базирующиеся на российской базе в Гюмри (Армения).

Ударный вертолет Ми-24 был сбит вечером 9 ноября прошлого года в воздушном пространстве Армении, вне зоны боевых действий. Сообщалось, что двое российских военнослужащих погибли, еще один ранен.

Инцидент произошел около 18:30 (17:30 по Москве). Вертолет сопровождал автоколонну 102-й российской военной базы по территории Армении в воздушном пространстве рядом с армянским населенным пунктом Ерасх вблизи с границей Нахичеванской автономной республики (Азербайджан).

В МИД Азербайджана признали, что Ми-24 был случайно сбит азербайджанскими военными над территорией Армении. "Азербайджанская сторона приносит извинения российской стороне в связи с данным трагическим инцидентом, который носит характер случайности и не был направлен против российской стороны", - отметили в МИД. Азербайджанская сторона заявила о готовности к выплате соответствующей компенсации.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 04.01.2021, 22:53
    Гость: алварез

    Интересно, как бы реагировали некоторые умники находясь в окопах и перед вашими позициями в 500 метрах в ночное летал вертолет. Тем более в то время азербайджанцы и армяне находились в состоянии войны, хотя и не официально. На Донбассе, если бы вертолёт ВВС Украины летал так близко перед позициями войск ЛДНР, то его сбили бы точно. Разобраться не мешало бы также с теми кто послал вертолёт туда сопровождать.

  4. 04.01.2021, 21:39
    Гость: :))

    Да это все шоу для наивных. Азера виновных даже внутри РФ не выдают - откупают. А сбилили ли вертолет в реальности - тоже хорожий вопрос. Подозреваю, что это виртуальный вброс - пойди проверь.

  5. 04.01.2021, 21:35
    Гость: Украина

    закончилась, Ливия тоже. В Сирии началась "затяжуха".
    Теперь будут Арменией мозги пудрить.
    Отсюда вопрос: а что, в самой стране ничего не проиходит?
    "Люди там живут богато? Изоб нет, одни палаты?" (с)
    Да чихать Вован с пацанами хотел на людей.
    Они живут в другом измерении.

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