Украина запретила русский язык в сфере обслуживания

18:06 16.01.2021

Вся сфера обслуживания на Украине официально переходит на украинский язык, пишет РИА Новости.

Отмечается, что на Украине вступила в силу норма закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

Таким образом, все поставщики услуг обязаны обслуживать клиентов исключительно на государственном языке и только по их личной просьбе могут переходить на другой яхык. На обслуживание на русском языке теперь можно официально пожаловаться, что повлечет за собой для нарушителя штраф.

Отмечается также, что вся информация на ценниках, инструкциях, технических характеристиках, маркировке, билетах и меню теперь должна быть на украинском. Однако не исключается, что она может дублироваться и на других языках.

Сайты тоже придется перевести на государственный язык, причем пользователь должен по умолчанию попадать на украинскую версию, а затем по желанию может переключиться на другой язык.