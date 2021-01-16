Украина запретила русский язык в сфере обслуживания
Вся сфера обслуживания на Украине официально переходит на украинский язык, пишет РИА Новости.
Отмечается, что на Украине вступила в силу норма закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".
Таким образом, все поставщики услуг обязаны обслуживать клиентов исключительно на государственном языке и только по их личной просьбе могут переходить на другой яхык. На обслуживание на русском языке теперь можно официально пожаловаться, что повлечет за собой для нарушителя штраф.
Отмечается также, что вся информация на ценниках, инструкциях, технических характеристиках, маркировке, билетах и меню теперь должна быть на украинском. Однако не исключается, что она может дублироваться и на других языках.
Сайты тоже придется перевести на государственный язык, причем пользователь должен по умолчанию попадать на украинскую версию, а затем по желанию может переключиться на другой язык.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Это может быть еще одним гвоздем в крышку гроба Украины. Нестабильность то нарастает.
А завтра вообще запретят продавать продукты русскоговорящим. Нацисты по другому не умеют.
Тарифы нацики подняли, мову "прилепили", вирус не спит, мозги проскакали, голодомор рядом. Сами себя накажут!
Никто бунтовать не будет ,это в РФ больше по ходу волнует подобное мероприятие.
Просто расцвет евре-бандеровщины с античеловеческим лицом...