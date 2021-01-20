Дональд Трамп покинул Белый дом

17:39 20.01.2021

45-й президент Соединенных Штатов Дональд Трамп покинул свою резиденцию в Вашингтоне. При этом он сказал: «Я прощаюсь с вами, но не навсегда». «Мы вернёмся, так или иначе», - выразил надежду Трамп.

На кадрах видео видно, как вертолет с республиканцем и первой леди Меланией Трамп взлетает с лужайки Белого дома. По информации СМИ, они отправятся на авиабазу. Там Трамп в последний раз сядет на «борт № 1», который доставит его с женой в имение Мар-а-Лаго во Флориде.

Напомним, что сегодня в 20:00 по московскому времени начнется инаугурация нового главы государства - демократа Джозефа Байдена.