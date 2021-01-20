Дональд Трамп покинул Белый дом
45-й президент Соединенных Штатов Дональд Трамп покинул свою резиденцию в Вашингтоне. При этом он сказал: «Я прощаюсь с вами, но не навсегда». «Мы вернёмся, так или иначе», - выразил надежду Трамп.
На кадрах видео видно, как вертолет с республиканцем и первой леди Меланией Трамп взлетает с лужайки Белого дома. По информации СМИ, они отправятся на авиабазу. Там Трамп в последний раз сядет на «борт № 1», который доставит его с женой в имение Мар-а-Лаго во Флориде.
Напомним, что сегодня в 20:00 по московскому времени начнется инаугурация нового главы государства - демократа Джозефа Байдена.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Фантазируешь ты уж больно как-то "по-европейски"...
Дони - не порядочный человек, хотел так повторить деяния Лукашенко - но не судьба. А вот законы США - порядочные.
Вот так покидает высший государственный пост порядочный человек. С достоинством. С бункерной крысой всё будет иначе.
Удачи тебе, Дональд!
Запасся поп-корном, буду наблюдать, как Бидон будет делать обещанное невозможное в нынешних условиях и не выполнимое - откроет перед мигрантами дорогу в СШП.
Поздравления Трампу и особенно Меланье с возвращением из аскетичных тесноватых апартаментов в один из своих дворцов.