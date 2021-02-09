Германия, Швеция и Польша ответили на высылку своих дипломатов из РФ

07:45 9.02.2021

Германия, Швеция и Польша зеркально ответили на высылку своих дипломатов из России.

Как пишет "Интерфакс", МИД этих стран объявили о высылке по одному дипломату. Так, МИД Германии объявил персоной нон грата сотрудника российского посольства в Берлине. В Швеции persona non grata стал сотрудник посольства России в Стокгольме. Польшу же покинет сотрудник российского генконсульства в Познани.

Свое решение страны объяснили статьей 9 Венской конвенции о дипломатических отношениях от 18 апреля 1961 года.

В Москве назвали эти действия необоснованными и недружественными.

В Германии, Швеции и Польше ранее также заявляли о необоснованности высылки своих дипломатов, которые "всего лишь выполняли свою работу". В Москве же дипломатов обвиняют в участии в несогласованных акциях в Москве и Петербурге, прошедших 23 января.