Германия, Швеция и Польша ответили на высылку своих дипломатов из РФ
Германия, Швеция и Польша зеркально ответили на высылку своих дипломатов из России.
Как пишет "Интерфакс", МИД этих стран объявили о высылке по одному дипломату. Так, МИД Германии объявил персоной нон грата сотрудника российского посольства в Берлине. В Швеции persona non grata стал сотрудник посольства России в Стокгольме. Польшу же покинет сотрудник российского генконсульства в Познани.
Свое решение страны объяснили статьей 9 Венской конвенции о дипломатических отношениях от 18 апреля 1961 года.
В Москве назвали эти действия необоснованными и недружественными.
В Германии, Швеции и Польше ранее также заявляли о необоснованности высылки своих дипломатов, которые "всего лишь выполняли свою работу". В Москве же дипломатов обвиняют в участии в несогласованных акциях в Москве и Петербурге, прошедших 23 января.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Детский сад. Неужели не понятно, что высылая дипломатов любая страна ожидает, что в отместку вышлют ее диломатов, как по Библии "глаз за глаз". Это нормальная практика и считать, что российский МИД проявил наивность, просто детство. Тут вообще нет темы для обсуждения и тем более для спора. А рекция МИД РФ тоже вполне ожидаемая. А как, по вашему, они должны были реагировать? Россия высылает поляков, шведов и немцев в наказание за противоправные действия, а те в свою очередь действуют "по правилам конвенции, проявляют зеркальность". И если бы они этого не сделали, то это означает, что они признают свою вину. Я что-то такого за всю мою жизнь, работая бок о бок с диполатами не припомню.
Ну а то, что ВВП не стал зеркально реагировать на высылку российских дипломатов при якобы отравлении Скрипалей, так мы не знаем точно какими мотивами он руководствовался. Но уж точно не желанием "подружиться с американцами", или какими-либо другими подобными мотивами. Думаю, там были более серьезные идеи, а не потому, что он не "независимый политик". Вообще подобные идеи на форуме не редки, но это по причине наивности или желания опорочить российское руководство.
а что вы ожидали собсно - что ваши Враги начнут посыпать головы пеплом и каятся что их "дипломаты" занимаются Подрывной работой и Политической деятельностью в стране пребывания..?!
то есть Признают что им за дело дали пенделя под зад?
вы в самом деле такие наивные и глупые или только прикидываетесь?
редкий случай, мид рф все сделал верно.
в следующий раз, тн дипломаты будут знать чем для них закончатся призывы к беспорядкам.
а вот американского посла зря не выслали.. он то же самое делал.
Вы ушли от темы. Изначально вопрос стоял в том, что МИД России абсолютно справедливо указал на необоснованность высылки русских дипломатов. Ваше и моё отношение к Путину с этим не связано.
"В дипломатии действует
принцип транспарентности, т.е. взаимности"
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Дядинька, ТРАНСПАРЕНТНОСТЬ - это ПРОЗРАЧНОСТЬ.
ВЗАИМНОСТЬ - обоюдное или ответное чувство, действие и т. п.
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Не стыдно - свою глупость - да напоказ!
А может быть ВВП не стал высылать американских дипломатов и пригласил их детей на елку потому, что он не столь независимый политик как нам пытаются представить ? Оттого и его долгое стремление вновь "подружиться" с политическим истеблишментом США. Вспомните политическим преемником кого он сам себя считает и кем был его предшественник в глазах США. Верным слугой и союзником.