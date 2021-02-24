Microsoft объявила о доказательствах кибератаки России на США

08:50 24.02.2021

Президент Microsoft Брэд Смит заявил, что у компании есть доказательства причастности российской разведки к массовой кибератаке на системы американских ведомств федерального правительства и коммерческих компаний в декабре 2020 года.

При этом, как пишет РБК, Смит не продемонстрировал никаких доказательств, ограничившись лишь общими фразами.

«На данной стадии у нас есть солидные свидетельства, которые указывают на российскую разведку, и никаких признаков, которые бы привели к кому-то еще», — заявил Смит.

Его поддержал глава компании по кибербезопастности FireEye Кевин Мандиа, заявив, что хакеры использовали инструменты, похожие на те, которые использует Россия. «Использовавшиеся при взломе инструменты не похожи на то, что используют Китай, КНДР или Иран», — уточнил он.

При этом, как отмечает издаание, глава специализирующейся на кибербезопасности Crowdstrike Джордж Курц сообщил, что у его компании нет данных о причастности Москвы к атаке.

О массовой хакерской атаке на американские ведомства и компании стало известно в декабре 2020 года. Как позже выяснилось, атака была нацелена на IT-компанию SolarWinds. В ходе взлома программного обеспечения SolarWinds пострадали по меньшей мере 200 организаций по всему миру. Клиентами SolarWinds выступают подразделения ВС США, Министерства юстиции, Госдепартамента, Агентства национальной безопасности, Почтовой службы и 425 компаний из американского списка Fortune 500.

Как писала газета The Washington Post, за кибератаками стоит хакерская группа APT29, или Cozy Bear, работающая на российскую Службу внешней разведки.