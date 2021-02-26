Участки лесов Амазонии начали незаконно продавать на Facebook

На Facebook Marketplace появились объявления о незаконной продаже участков тропических лесов Амазонии.

Продавцы открыто признают, что не имеют права собственности на землю, но при этом соцсеть отказалась предпринимать самостоятельные действия, чтобы остановить торговлю, а заявила, что «готова работать с местными властями».

По информации BBC News, охраняемые районы включают национальные леса и закрепленные за коренными народами земли. Размер некоторых участков доходит до 1000 футбольных полей.

Представители BBC организовали встречу с четырьмя продавцами и тайным агентом, который выдал себя за адвоката, представлявшим интересы богатых инвесторов. Один продавец по имени Альвим Соуза Алвес предложил участок в местном заповеднике Уру-Эу-Вау-Вау за сумму около 16 400 фунтов стерлингов в местной валюте.

Отмечается, что данная земля является домом для сообщества из более чем 200 индейцев Уру-Эу-Вау-Вау. Также на данной территории проживает еще не менее пяти групп индейцев, не имеющих контактов с внешним миром. Однако при попытке продажи Алвес заявил: «Там нет никаких индейцев. От того места, где находится моя земля, они находятся в 50 км».

Как отмечает «Интерфакс», еще одним фактором, стимулирующим данный нелегальный рынок, является ожидание амнистии. Стратегия состоит в том, чтобы вырубить леса, а потом попросить правительство отменить охраняемый статус территории на основании, что она больше не служит своей первоначальной цели. Затем продавцы смогут официально выкупить участки у правительства, тем самым легализуя свои притязания.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 26.02.2021, 18:33
    Гость: Нечего существуем

    А у нас одни пеньки, как в руководстве, так и в лесу. И это уже давно.

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© KM.RU, Александра Воздвиженская
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