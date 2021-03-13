Лукашенко: друзей у нас в мире нет

14:33 13.03.2021

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что у белорусов друзей в мире нет.

"Обратите внимание на мою фразу: друзей у нас в мире нет", - сказал Лукашенко в субботу после участия в спортивном празднике "Минская лыжня".

Говоря об общественно-политической ситуации в стране, президент сказал, что "очень многое есть что рассказать, но это со временем... А нюансы не для сегодняшнего дня", пишет РИА Новости.