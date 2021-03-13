Лукашенко: друзей у нас в мире нет
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что у белорусов друзей в мире нет.
"Обратите внимание на мою фразу: друзей у нас в мире нет", - сказал Лукашенко в субботу после участия в спортивном празднике "Минская лыжня".
Говоря об общественно-политической ситуации в стране, президент сказал, что "очень многое есть что рассказать, но это со временем... А нюансы не для сегодняшнего дня", пишет РИА Новости.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Как Советская нация может быть на антисоветской территории!?
Во во..где ,батка прошел там ,ляксандрам окусывающимся в Швабии ловить нечего .
"Русский"-не в смысле национальности ?
Что там американцы, все советские дети знают -видели кино по О Генри об Америке..где,партнеры-конкуренты случай чего знают как поступать в рыночных отношениях друг с другом в момент когда и " если, боливар не выдержит двоих."
Фэнтази местечково плагиатное..факньюс- хомвидео про луку типа а,только жалкая породия на зажигательное муви карнавального ,его реалити шоу про апартотель бени фициара.