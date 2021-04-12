Произошедшую на иранском ядерном объекте аварию назвали терактом
Авария в распределительной электросети на ядерном объекте в иранском городе Натанз произошла в результате террористического акта. Об этом заявил в воскресенье вице-президент страны, руководитель Организации по атомной энергии Ирана Али Акбар Салехи.
"Иран осуждает этот отвратительный акт и напоминает международному сообществу и МАГАТЭ о необходимости бороться с подобными проявлениями ядерного терроризма", - цитирует его ТАСС. Политик добавил, что "Иран оставляет за собой право на ответные действия в отношении виновных" в случившемся.
По его словам, "сегодняшние действия в отношении центра по обогащению [урана] в Натанзе демонстрируют поражение противников прогресса Ирана в ядерной сфере и переговорного процесса".
Ранее официальный представитель ОАЭИ Бехруз Камальванди заявил, что на объекте в Натанзе была зафиксирована авария в распределительной электросети. По его словам, пострадавших и загрязнения окружающей среды нет.
В израильских СМИ уже появилась информация о причастности Израиля к аварии. Так, Jerusalem Post сообщает, что за этим могла стоять израильская разведка "Моссад".
В свою очередь неназванный источник рассказал изданию, что инцидент на предприятии в Натанзе случайным не был, а ущерб от него оказался серьезнее, чем описывали иранские власти, пишет "Интерфакс".
Комментарии читателей Оставить комментарий
Продадут России втридорога.
А вот Иран и способствует мирным путям существования молодого еврейского государства. Из-за него вся арабская округа срочно с Израилем мириться стала. Слыхали о таком?
Чем отбиваться...электоратной массой. Её много и не жалко.
Инш'алла.
"В израильских СМИ уже появилась информация о причастности Израиля к аварии". Израиль уже давно осуществляет акты государственного терроризма. Это касается убийства ученых, политических и военных деятелей иностранных государств. Причем оправдывается это тем, что данные государства осуществляют антизраильскую политику. Но, с таким же успехом и сам Израиль можно обвинить во враждебной политике в отношение этих государств. Особенно омерзительно, когда под удары израильских спецслужб попадают представители научного сообщества. Нигде с мире такое особо не практикуется. В данном же случае речь идет о нападении на ядерный объект. И это вполне могло привести к ядерной катастрофе и массовому поражению людей. Примечательно то, что "друзья" Израиля на Западе осуждать такие действия не станут. Наверное потому, что считают Израиль своим форт-постом и союзником на Ближнем Востоке. А потому, ему все списать можно.