Произошедшую на иранском ядерном объекте аварию назвали терактом

00:38 12.04.2021

Авария в распределительной электросети на ядерном объекте в иранском городе Натанз произошла в результате террористического акта. Об этом заявил в воскресенье вице-президент страны, руководитель Организации по атомной энергии Ирана Али Акбар Салехи.

"Иран осуждает этот отвратительный акт и напоминает международному сообществу и МАГАТЭ о необходимости бороться с подобными проявлениями ядерного терроризма", - цитирует его ТАСС. Политик добавил, что "Иран оставляет за собой право на ответные действия в отношении виновных" в случившемся.

По его словам, "сегодняшние действия в отношении центра по обогащению [урана] в Натанзе демонстрируют поражение противников прогресса Ирана в ядерной сфере и переговорного процесса".

Ранее официальный представитель ОАЭИ Бехруз Камальванди заявил, что на объекте в Натанзе была зафиксирована авария в распределительной электросети. По его словам, пострадавших и загрязнения окружающей среды нет.

В израильских СМИ уже появилась информация о причастности Израиля к аварии. Так, Jerusalem Post сообщает, что за этим могла стоять израильская разведка "Моссад".

В свою очередь неназванный источник рассказал изданию, что инцидент на предприятии в Натанзе случайным не был, а ущерб от него оказался серьезнее, чем описывали иранские власти, пишет "Интерфакс".