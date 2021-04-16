Зеленский провел переговоры с Макроном и Меркель

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Париж провел переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном, к которым в онлайн формате присоединилась канцлер ФРГ Ангела Меркель. 

По словам Зленского, главной темой переговоров была ситуация на Востоке Украины. «Мы проговорили ситуацию с безопасностью на Востоке Украины, которая действовала с 20 июля и действовала очень неплохо, но где-то со второй половины декабря мы увидели осложнение ситуации на контактной линии и временно оккупированной территории. Все эти случаи я рассказал подробно господину Макрона, а затем и госпоже Меркель», – цитирует Зеленского издание «Эксперт».

Президент Украины заявил, что на встрече с Макроном он предложил Франции подписать декларацию о поддержке будущего членства Украины в ЕС. «Мы разработали декларацию, которую заключаем с партнерами – странами-членами ЕС, о том, что та или иная страна поддерживает стремление Украины к членству в ЕС... Я предложил Франции также поддержать Украину. Я думаю, что президент Макрон ознакомится с декларацией и даст ответ», – заявил Владимир Зеленский.

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