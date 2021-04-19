Британия введет новый закон для борьбы с «враждебными странами»

Великобритания введет новый закон, направленный на защиту нации от "враждебных государств", к которым отнесены Россия и Китай.

Как пишет "Интерфакс" со ссылкой на британские СМИ, согласно документу, лица, работающие в Великобритании от имени правительств иностранных государств, будут обязаны зарегистрировать свое присутствие в королевстве. Невыполнение данного требования повлечет за собой уголовную ответственность. 

Предполагается, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявит о новом законе 11 мая. 

Также, как ожидается, правительство королевства обновит закон о государственной тайне таким образом, что его можно будет использовать против лиц, пытающихся подорвать интересы страны находясь за ее пределами, включая хакеров, работающих  от имени "враждебных государств". 

На минувшей неделе МИД Великобритании вызвали посла России Андрея Келина, где выразили "серьезную обеспокоенность" в связи со "злонамеренными действиями России", такими как кибератаки, вмешательство в выборы, наращивание военного присутствия на границе с Украиной и в Крыму. 

Замминистра иностранных дел Великобритании Филипп Бартон указал Келину, что Лондон поддерживает озвученные ранее в четверг президентом США Джо Байденом санкции из-за действий России.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 19.04.2021, 14:28
    Гость: Петроф

    С Вами согласен. И аналогично им добавил бы с нашей стороны уголовную ответственность за те же нарушения, что и англия обозначила.

  3. 19.04.2021, 14:27
    Гость: личный опыт

    Грамотное решение, британцы - это тебе не наши пустоголовые правительственные, которые только веселят публику своими тупыми решениями.

  5. 19.04.2021, 13:35
    Гость: Шило

    Жалко Британию, ну вся в окружении врагов! Особенно Расея! Та прямо, стоит на ее границах, того и гляди, танки двинет!!!

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