Посол США отказался покинуть Россию, несмотря на рекомендацию МИД

07:55 20.04.2021

Посол США в России Джон Салливан продолжил работать в Москве, несмотря на соответствующие "рекомендации" вернуться в свою страну для "консультаций". Об этом сообщает издание Axios со ссылкой на свои осведомленные источники.

Ранее Салливан был вызван на встречу с помощником президента РФ Юрием Ушаковым, который и рекомендовал ему вернуться в Вашингтон для консультаций с официальными лицами президента США Джо Байдена.

По данным издания, несмотря на данные "рекомендации", Салливан продолжит работать и не собирается покидать Россию, пока его не заставят.

Представитель госдепартамента однако заявил, что Салливан "вернется в США, чтобы проведать свою семью и встретиться с членами новой администрации, с которыми у него не было возможности проконсультироваться с тех пор, как он согласился продолжать службу на своем посту в течение неопределенного срока".

В свою очередь, глава МИД Сергей Лавров 16 апреля сообщил, что российская сторона рекомендовала Салливану "поехать в свою столицу и провести там подробные, серьезные консультации", обосновав это тем, что послам России и США в Вашингтоне и Москве необходимо находиться в своих столицах для анализа ситуации и проведения консультаций.

На минувшей неделе США ввели новые санкции против России, которые коснулись 32 человек и организаций, а также прямой покупки российских гособлигаций. Кроме того, из страны выслали десять российских дипломатов.

В качестве ответа Москва предложила десяти американским дипломатам покинуть Россию. Также были отменены краткосрочные поездки сотрудников дипмиссии США и ограничено их передвижение по стране, а также прекращена работа американских фондов, подконтрольных Госдепу и другим ведомствам.

Кроме того, власти запретили восьми действующим и бывшим чиновникам администрации США въезд на территорию страны.