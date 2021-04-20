Посол США отказался покинуть Россию, несмотря на рекомендацию МИД
Посол США в России Джон Салливан продолжил работать в Москве, несмотря на соответствующие "рекомендации" вернуться в свою страну для "консультаций". Об этом сообщает издание Axios со ссылкой на свои осведомленные источники.
Ранее Салливан был вызван на встречу с помощником президента РФ Юрием Ушаковым, который и рекомендовал ему вернуться в Вашингтон для консультаций с официальными лицами президента США Джо Байдена.
По данным издания, несмотря на данные "рекомендации", Салливан продолжит работать и не собирается покидать Россию, пока его не заставят.
Представитель госдепартамента однако заявил, что Салливан "вернется в США, чтобы проведать свою семью и встретиться с членами новой администрации, с которыми у него не было возможности проконсультироваться с тех пор, как он согласился продолжать службу на своем посту в течение неопределенного срока".
В свою очередь, глава МИД Сергей Лавров 16 апреля сообщил, что российская сторона рекомендовала Салливану "поехать в свою столицу и провести там подробные, серьезные консультации", обосновав это тем, что послам России и США в Вашингтоне и Москве необходимо находиться в своих столицах для анализа ситуации и проведения консультаций.
На минувшей неделе США ввели новые санкции против России, которые коснулись 32 человек и организаций, а также прямой покупки российских гособлигаций. Кроме того, из страны выслали десять российских дипломатов.
В качестве ответа Москва предложила десяти американским дипломатам покинуть Россию. Также были отменены краткосрочные поездки сотрудников дипмиссии США и ограничено их передвижение по стране, а также прекращена работа американских фондов, подконтрольных Госдепу и другим ведомствам.
Кроме того, власти запретили восьми действующим и бывшим чиновникам администрации США въезд на территорию страны.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Отказался копировать фокус нашего с "консультациями". Его право. С чехами то же самое скоро повторится.
Посол может быть отозван собственным правительством либо тут признан персоной нон-грата.Ни того ни другого не произошло.А ужимки и прыжки с непротокольными "рекомендациями" выглядят по меньшей мере не солидно.
Чего и следовало ожидать. В одном из своих ранних комментариев я намекнул, что такое вполне может случиться. Интересно, как сейчас наш МИД поступит ? Вышлет американского посла или сделает вид, что ничего особенного не произошло. Пока основания для его высылки отсутствуют. Ведь и наш посол может вернуться в США в любой момент. Предлагаю следующее. Оставить все как есть, но при этом максимально ограничить всякого рода контакты с американских послом на территории РФ на всех уровнях.