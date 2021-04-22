В Мексике и Польше обнаружены поддельные вакцины Pfizer
В Мексике и Польше обнаружены поддельные партии вакцин против коронавируса COVID-19 компании Pfizer, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на американские СМИ.
Отмечается, что в Мексике поддельную вакцину получили в одной из местных клиник около 80 человек по цене 1 тыс долларов за дозу. Обнаруженные в Мексике флаконы имели поддельную маркировку.
В Польше во флаконах с поддельной вакциной предположительно находилось средство против морщин. При этом польские власти заявили, что поддельную вакцину удалось вовремя выявить и никто в стране ее не успел получить.
Уточняется, что поддельные флаконы с вакциной были изъяты властями в Польше и Мексике в ходе расследований. В свою очередь, компания Pfizer подтвердила, что они являются подделкой.
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Детали своего бизнеса они раскрыть отказались, сославшись на нежелание навредить клиентам. «Если вкратце, это фитнес-индустрия, все, что касается спортивного питания, витамины, микроэлементы, протеины и так далее», — сказал Петров.
Идиотам впарили средство против морщин???
И Мишкина с Чепигой там тоже видели?
И все следы ведут, конечно, к Петрову и Боширову.
Вот новость-то! Испокон веков в мире "крутят" ВСЁ!А уж "заразу" в гараже "слепить" и вовсе денег не жалко!"Богу богово,кесарю кесарево",а слесарю и остальным всё остальное,включая "заразу" "крученную".Будте здоровы!