В Мексике и Польше обнаружены поддельные вакцины Pfizer

10:15 22.04.2021

В Мексике и Польше обнаружены поддельные партии вакцин против коронавируса COVID-19 компании Pfizer, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на американские СМИ.

Отмечается, что в Мексике поддельную вакцину получили в одной из местных клиник около 80 человек по цене 1 тыс долларов за дозу. Обнаруженные в Мексике флаконы имели поддельную маркировку.

В Польше во флаконах с поддельной вакциной предположительно находилось средство против морщин. При этом польские власти заявили, что поддельную вакцину удалось вовремя выявить и никто в стране ее не успел получить.

Уточняется, что поддельные флаконы с вакциной были изъяты властями в Польше и Мексике в ходе расследований. В свою очередь, компания Pfizer подтвердила, что они являются подделкой.