Лукашенко подпишет декрет о передаче власти в случае гибели президента

© KM.RU, Официальный сайт президента Белоруссии president.gov.by

Президент Белоруссии Александр Лукашенко планирует подписать декрет о переходе Совету безопасности президентских полномочий в случае, если в стране возникнет такая необходимость. 

"Скажите, если завтра нет президента, вы гарантируете, что все будет нормально? Нет. Поэтому на этот случай я подпишу в ближайшие дни декрет, как будет выстроена власть в Беларуси. Президента застрелили - на завтра Совет безопасности будет наделен полномочиями. Надо вводить чрезвычайное положение мгновенно, вплоть до военного, если кто-то на границе шевельнется. И Совет безопасности должен принимать решение. Поэтому я говорил, что подпишу этот декрет и определю, кто будет управлять страной "если вдруг", - цитирует главу государства БелТА.

При этом Лукашенко отметил, что такая необходимость вряд ли наступит, но терять бдительность нельзя. "Я должен предусмотреть все. Поэтому будет подписан этот декрет. У нас будет фактически коллективный президент в виде Совета безопасности. Да, председатель будет: когда нет президента, исполняет обязанности премьер. Он будет председательствовать, но все решения будут приниматься тайным голосованием, чтобы не было давления. Когда будут президентские выборы назначены, вводить/не вводить чрезвычайное положение, как действовать и так далее - вот гражданские и военные в Совете безопасности решат", - отметил он.

В состав Совета безопасности входят 20 человек: президент, премьер-министр, председатели Палаты представителей и Совета республики, председатель Верховного суда, глава Администрации президента, государственный секретарь Совета безопасности, генеральный прокурор, председатель национального банка, председатели комитетов государственной безопасности и государственного контроля, министры обороны, иностранных и внутренних дел, по чрезвычайным ситуациям, председатели следственного, государственных военно-промышленного и пограничного комитетов, начальник Генерального штаба Вооружённых сил и старший сын президента Виктор Лукашенко в качестве помощника по национальной безопасности. 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 25.04.2021, 01:38
    Гость: Луке закон не писан....

    В Конституции РБ уже прописано кому в таких случаях передаются полномочия президента, но ему ж это не закон, а так себе бумажка. Что хочу - то ворочу!

  2. 25.04.2021, 00:26
    Гость: из Минска

    Спасибо ФСБ России от всего беларуского народа за спасение любимого Президента!

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