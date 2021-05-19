Нетаньяху заявил, что Израиль может взять под контроль сектор Газа

19:15 19.05.2021

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху не исключил возможности установления контроля над сектором Газа.

«Вы можете либо захватить их, это всегда допустимая возможность, или вы можете сдержать их», - приводит издание The Times of Israel слова премьера перед иностранными дипломатами, в том числе из РФ и США.

«Сейчас мы занимаемся энергичным сдерживанием, но я должен сказать, что мы не исключаем чего-либо», - сказал Нетаньяху.

Премьер также заявил, что не может назвать сроки окончания операции. При этом он отметил, что Израиль добивается от руководства сектора Газа прекращения ракетных ударов, но нельзя исключать возможность дальнейшей эскалации ситуации, сообщает «Интерфакс».