Лукашенко впервые прокомментировал посадку самолета Ryanair в Минске

11:14 26.05.2021

Белорусский лидер Александр Лукашенко сказал, что действовал в рамках закона в инциденте с посадкой самолета Ryanair, после которой задержали белорусского оппозиционного журналиста Романа Протасевича. Об этом глава государства заявил на встрече с парламентариями.

По словам Лукашенко, Минск действовал законно, защищая людей по всем международным правилам. Президент также заявил, что лайнер развернули, когда самолет находился возле БелАЭС.

«А если бы вдруг cистемы безопасности АЭС был и переведены в режим полной боевой готовности?» — задал вопрос Лукашенко. Он также добавил, что сообщение о минировании воздушного судна, который экстренно посадили в аэропорту Минска 23 мая, поступило из Швейцарии.

«Как мы должны были поступить на фоне каскада „минирования“ с IP-адресов Польши?» — заявил Лукашенко.

В целом характеризуя историю с посадкой самолета, Лукашенко сказал, что недоброжелатели страны «перешли от организации бунтов к этапу удушения».