Лукашенко впервые прокомментировал посадку самолета Ryanair в Минске

Фото с сайта president.gov.by

Белорусский лидер Александр Лукашенко сказал, что действовал в рамках закона в инциденте с посадкой самолета Ryanair, после которой задержали белорусского оппозиционного журналиста Романа Протасевича. Об этом глава государства заявил на встрече с парламентариями.

По словам Лукашенко, Минск действовал законно, защищая людей по всем международным правилам. Президент также заявил, что лайнер развернули, когда самолет находился возле БелАЭС.

«А если бы вдруг cистемы безопасности АЭС был и переведены в режим полной боевой готовности?» — задал вопрос Лукашенко. Он также добавил, что сообщение о минировании воздушного судна, который экстренно посадили в аэропорту Минска 23 мая, поступило из Швейцарии.

«Как мы должны были поступить на фоне каскада „минирования“ с IP-адресов Польши?» — заявил Лукашенко.

В целом характеризуя историю с посадкой самолета, Лукашенко сказал, что недоброжелатели страны «перешли от организации бунтов к этапу удушения».

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 26.05.2021, 17:06
    Гость: gvozd

    Мне например тот Поросевич безразличен, я вижу международное пиратство со стороны Лукашенки.
    -
    Врете и по первому пункту и по второму.
    свиневич или поросевич Очевидный Агент Кагала и я вполне понимаю почему огромное число поддержало его арест.
    я лично за по Сути, но Против по форме.
    форма как всегда туповатая.
    а международное пиратство, это когда нефтетанкер проходящий в международных водах захватывает спецназ - но вас по этому поводу рузумеется не было слышно..
    белоруссия формально ничего не нарушила,
    все в соотв. с буквой закона и соглашений.
    а вот Похищать людей по всему миру без суда и следствия что-бы потом их держать в Секретных тюрьмах - это беззаконие.
    но вас и по этоми поводу тоже не было слышно..
    на кого работаете? тут много ваших коллег стало ошиваться..

  2. 26.05.2021, 16:49
    Гость: едем дас зайне

    Всю свою историю запад проявлял агрессию и алчность: инквизиция, конкиста, работорговля, пиратство, расизм, фашизм, нацизм, империализм....

  3. 26.05.2021, 16:48
    Гость: В2831

    Нечего оправдываться. Правильно все сделали и арестовали эту сволочь. Посадить его надо на 15 лет, как минимум. И подруге его надо 10 лет впаять.

  5. 26.05.2021, 16:30
    Гость: Мнению.

    Слободана Милошевича поймали на подделке результатов выборов и сами его земляки-сербы сдали его в Гаагу.

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