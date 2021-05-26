Лукашенко впервые прокомментировал посадку самолета Ryanair в Минске
Белорусский лидер Александр Лукашенко сказал, что действовал в рамках закона в инциденте с посадкой самолета Ryanair, после которой задержали белорусского оппозиционного журналиста Романа Протасевича. Об этом глава государства заявил на встрече с парламентариями.
По словам Лукашенко, Минск действовал законно, защищая людей по всем международным правилам. Президент также заявил, что лайнер развернули, когда самолет находился возле БелАЭС.
«А если бы вдруг cистемы безопасности АЭС был и переведены в режим полной боевой готовности?» — задал вопрос Лукашенко. Он также добавил, что сообщение о минировании воздушного судна, который экстренно посадили в аэропорту Минска 23 мая, поступило из Швейцарии.
«Как мы должны были поступить на фоне каскада „минирования“ с IP-адресов Польши?» — заявил Лукашенко.
В целом характеризуя историю с посадкой самолета, Лукашенко сказал, что недоброжелатели страны «перешли от организации бунтов к этапу удушения».
Комментарии читателей Оставить комментарий
Мне например тот Поросевич безразличен, я вижу международное пиратство со стороны Лукашенки.
-
Врете и по первому пункту и по второму.
свиневич или поросевич Очевидный Агент Кагала и я вполне понимаю почему огромное число поддержало его арест.
я лично за по Сути, но Против по форме.
форма как всегда туповатая.
а международное пиратство, это когда нефтетанкер проходящий в международных водах захватывает спецназ - но вас по этому поводу рузумеется не было слышно..
белоруссия формально ничего не нарушила,
все в соотв. с буквой закона и соглашений.
а вот Похищать людей по всему миру без суда и следствия что-бы потом их держать в Секретных тюрьмах - это беззаконие.
но вас и по этоми поводу тоже не было слышно..
на кого работаете? тут много ваших коллег стало ошиваться..
Всю свою историю запад проявлял агрессию и алчность: инквизиция, конкиста, работорговля, пиратство, расизм, фашизм, нацизм, империализм....
Нечего оправдываться. Правильно все сделали и арестовали эту сволочь. Посадить его надо на 15 лет, как минимум. И подруге его надо 10 лет впаять.
Барон Мюнхгаузен переворачивается в гробу от зависти! Z
Слободана Милошевича поймали на подделке результатов выборов и сами его земляки-сербы сдали его в Гаагу.