Президент Польши назвал Россию «ненормальной страной-агрессором»

08:35 27.05.2021

Президент Польши Анджей Дуда назвал Росссию "ненормальной страной-агрессором". Столь резское заявление глава Польши сделал во время посещения миссии наблюдателей ЕС в Грузии, пишет РБК.

В частности Дуда обвинил Россию в агрессивных действиях и нарушении международного права, а действия РФ "приводят к разрушению государств, к ситуации войны".

"Россия не является нормальной страной, это не страна, которая ведет себя нормально; она является государством-агрессором", — заявтл Дуда, добавив, что если бы не Россия, то создание Цхинвальского региона никогда бы не произошло.

В связи с этим президент Польши призвал мировое сообщество к "решительным действиям". Так, он пообещал поднять тему РФ во время Генеральной Ассамблее ООН и на Совете по правам человека ООН в 2022 году, когда Польша примет председательство в ОБСЕ.

В апреле Польша уже обвиняла Россию в агрессивной политике, поводом для чего стала высылка польских дипломатов из Москвы. Таким образом российские власти ответили на высылку трех своих дипломатов из Польши в поддержку санкций США.