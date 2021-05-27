Президент Польши назвал Россию «ненормальной страной-агрессором»

Анджей Дуда

Президент Польши Анджей Дуда назвал Росссию "ненормальной страной-агрессором". Столь резское заявление глава Польши сделал во время посещения миссии наблюдателей ЕС в Грузии, пишет РБК.

В частности Дуда обвинил Россию в агрессивных действиях и нарушении международного права, а действия РФ "приводят к разрушению государств, к ситуации войны".

"Россия не является нормальной страной, это не страна, которая ведет себя нормально; она является государством-агрессором", — заявтл Дуда, добавив, что если бы не Россия, то создание Цхинвальского региона никогда бы не произошло. 

В связи с этим президент Польши призвал мировое сообщество к "решительным действиям". Так, он пообещал поднять тему РФ во время Генеральной Ассамблее ООН и на Совете по правам человека ООН в 2022 году, когда Польша примет председательство в ОБСЕ.

В апреле Польша уже обвиняла Россию в агрессивной политике, поводом для чего стала высылка польских дипломатов из Москвы. Таким образом российские власти ответили на высылку трех своих дипломатов из Польши в поддержку санкций США.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  4. 27.05.2021, 10:31
    Гость: Александр

    Да-а...? А за чей счет сей банкет?.. Польша это даже не трибалты: туда вливают, как в прорву по-взрослому, а отдача до сих пор "пшековая".

  5. 27.05.2021, 10:18
    Гость: посмотрим кто нормальный

    Дурак. Китай из Байкала трубы в Пекин тянет, а Польша будет синтетическую опресненную воду пить, а дождевую в тазики собирать.

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