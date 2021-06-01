Лукашенко рассказал о документах, которые он привозил на встречу с Путиным

14:42 1.06.2021

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе совещания по вопросам сотрудничества с Россией сегодня в Минске рассказал о содержимом чемоданчика, который он привозил с собой на встречу с президентом России Владимиром Путиным.

В чемоданчике находились "аналитические материалы, подготовленные белорусскими спецслужбами", сообщает Sputnik Беларусь. По словам Лукашенко, обмен информацией между Белоруссией и Россией - давняя практика, начал ее Владимир Путин.

Именно российский президент когда-то "подготовил целую папку документов" и протянул их белорусскому президенту со словами "это тебе пригодится". В ней было "все об отношениях с Западом, все о Беларуси". Практика обмена информацией "и экономического характера, и политического, и военного" существует уже много лет, отметил глава Белоруссии.

"Естественно, они (документы – ред.) не подлежат публичному ознакомлению. Но по сути я вам сказал, чтобы не было никаких больше инсинуаций. Никаких документов о самолете, о тех террористах, которых мы сняли с самолета, там вообще не было", – заверил Лукашенко.

Официальный визит Александра Лукашенко в Сочи состоялся 28-29 мая, по итогам встречи был достигнут ряд договоренностей. В частности, был окончательно решен вопрос о перечислении Белоруссии второго транша кредита в размере 500 млн долларов.

Кроме того, лидеры двух стран договорились об открытии новых рейсов "Белавиа" в российские города - белоруссская авиакомпания будет выполнять 10 рейсов в неделю.