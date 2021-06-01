Лукашенко рассказал о документах, которые он привозил на встречу с Путиным
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе совещания по вопросам сотрудничества с Россией сегодня в Минске рассказал о содержимом чемоданчика, который он привозил с собой на встречу с президентом России Владимиром Путиным.
В чемоданчике находились "аналитические материалы, подготовленные белорусскими спецслужбами", сообщает Sputnik Беларусь. По словам Лукашенко, обмен информацией между Белоруссией и Россией - давняя практика, начал ее Владимир Путин.
Именно российский президент когда-то "подготовил целую папку документов" и протянул их белорусскому президенту со словами "это тебе пригодится". В ней было "все об отношениях с Западом, все о Беларуси". Практика обмена информацией "и экономического характера, и политического, и военного" существует уже много лет, отметил глава Белоруссии.
"Естественно, они (документы – ред.) не подлежат публичному ознакомлению. Но по сути я вам сказал, чтобы не было никаких больше инсинуаций. Никаких документов о самолете, о тех террористах, которых мы сняли с самолета, там вообще не было", – заверил Лукашенко.
Официальный визит Александра Лукашенко в Сочи состоялся 28-29 мая, по итогам встречи был достигнут ряд договоренностей. В частности, был окончательно решен вопрос о перечислении Белоруссии второго транша кредита в размере 500 млн долларов.
Кроме того, лидеры двух стран договорились об открытии новых рейсов "Белавиа" в российские города - белоруссская авиакомпания будет выполнять 10 рейсов в неделю.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Очень уж хотелось бы почитать о том какие были достигнуты договорённости, не считая того что Лукашенко выциганил 500 млн долларов, да и те он не увидит так как они пошли в счёт погашения долгов.
Коля нужен как свидетель.
Лука,что хочешь " нарисует", не бесплатно же... вон сколько лет уж и так "брата" держит " на крючке цыганского тумана". Присосался конкретно!
Справку из дурки он привозил. Говорил что ему срок не дадут -только лечение в дурке. Так что,говорит, я не сильно боюсь что меня попрут.....и добавил :"в отличии от некоторых...". 500 лямов только официально получил за этот концерт.
Ну, с чемоданчиком всё стало понятно. Секретные документы некому в КГБ было доверить- сам повез.А что делать, такой народ, продадут-глазом не моргнут. А Колю зачем притащил? Для жалости? Деньгу выцыганивать? "Сами мы не местные, отстали от поезда, потеряли документы. Дети болеют, вот и справка есть. Дядя Вова, дай миллиардик, на пропитание!"