Путин и Лукашенко договорились о кредите в $500 млн и рейсах «Белавиа» в РФ
Владимир Путин и Александр Лукашенко на переговорах в Сочи 29 мая окончательно разрешили вопрос о перечислении второго транша государственного кредита, сообщает близкий к белорусским властям Telegram-канал «Пул Первого».
В декабре 2020 года Россия и Белоруссия подписали соглашение о предоставлении Минску кредита на $1 млрд, напоминает Газета.RU. В соответствии с условием соглашения, первый транш кредита в размере $500 млн был предоставлен Белоруссии до конца 2020 года, второй в таком же размере будет перечислен Минску до конца июня текущего года.
В ходе нынешней встречи лидеры двух государств также достигли договоренности об открытии новых рейсов «Белавиа» в российские города.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Спортивное пузико надёжно завешено броником. А то продуть может.
Росся - (не очень) щедрая душа. Хоть для Лукашенко всегда денежка найдется, но есть вопрос: А ШО ТАК МАЛО?
у Вовика "спортивное" пузико.
Сразу видно, что с утра 10 км бегает, а потом 2 км в бассейне.
Это нам Пес..ков рассказывал.
Отродясь такого не бывало, и опять то же самое.
Может на больных детей потратят в России