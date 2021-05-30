Путин и Лукашенко договорились о кредите в $500 млн и рейсах «Белавиа» в РФ

14:22 30.05.2021

Владимир Путин и Александр Лукашенко на переговорах в Сочи 29 мая окончательно разрешили вопрос о перечислении второго транша государственного кредита, сообщает близкий к белорусским властям Telegram-канал «Пул Первого».

В декабре 2020 года Россия и Белоруссия подписали соглашение о предоставлении Минску кредита на $1 млрд, напоминает Газета.RU. В соответствии с условием соглашения, первый транш кредита в размере $500 млн был предоставлен Белоруссии до конца 2020 года, второй в таком же размере будет перечислен Минску до конца июня текущего года.

В ходе нынешней встречи лидеры двух государств также достигли договоренности об открытии новых рейсов «Белавиа» в российские города.