Путин и Лукашенко договорились о кредите в $500 млн и рейсах «Белавиа» в РФ

Владимир Путин и Александр Лукашенко на переговорах в Сочи 29 мая окончательно разрешили вопрос о перечислении второго транша государственного кредита, сообщает близкий к белорусским властям Telegram-канал «Пул Первого».

В декабре 2020 года Россия и Белоруссия подписали соглашение о предоставлении Минску кредита на $1 млрд, напоминает Газета.RU. В соответствии с условием соглашения, первый транш кредита в размере $500 млн был предоставлен Белоруссии до конца 2020 года, второй в таком же размере будет перечислен Минску до конца июня текущего года.

В ходе нынешней встречи лидеры двух государств также достигли договоренности об открытии новых рейсов «Белавиа» в российские города.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 30.05.2021, 18:42
    Гость: Маттиас

    Росся - (не очень) щедрая душа. Хоть для Лукашенко всегда денежка найдется, но есть вопрос: А ШО ТАК МАЛО?

  3. 30.05.2021, 18:42
    Гость: Какое

    у Вовика "спортивное" пузико.
    Сразу видно, что с утра 10 км бегает, а потом 2 км в бассейне.
    Это нам Пес..ков рассказывал.

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