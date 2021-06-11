ЛНР сообщила о гибели пяти ополченцев в результате атаки диверсантов

© KM.RU, Ника Батхен

Милиция самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) сообщила о гибели пятерых защитников республики в результате атаки украинских диверсантов. В сводке Операции объединенных сил ВС Украины за 11 июня сообщения о гибели пяти человек нет.

«11 июня диверсионной группой отдельного центра специальных операций "Запад" (бывший 8-й полк специального назначения ССО ВСУ) на наблюдательном посту народной милиции в районе населенного пункта Голубовское ЛНР были хладнокровно убиты пятеро ополченцев»,— приводит «Коммерсант» слова офицера пресс-службы управления народной милиции ЛНР Ивана Филипоненко.

Он отметил, что «военнослужащие застрелены выстрелами в голову с использованием специального вооружения». По словам Ивана Филипоненко, никто из погибших до начала гражданской войны в Донбассе не являлся кадровым военным.

Глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что диверсия украинских силовиков, в результате которой погибли пять ополченцев, была спланирована на самом высоком уровне. «Мы твердо уверены, что данная диверсия была тщательно спланирована и утверждена на самом высоком уровне»,— сообщил  Пасечник.

Ситуация на юго-востоке Украины в очередной раз обострилась в конце марта. Позже Украина передала «нормандской четверке» новый проект «дорожной карты» урегулирования конфликта в Донбассе взамен минских соглашений.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 12.06.2021, 00:52
    Гость: ABCD

    Укропы просто провалили бы рейд, и вообще побоялись бы сунутся туда. 100% это были спецназ западной страны НАТО, или наёмники профессионалы из иностранной частной армии, возможно израильский спецназ, имеющий навыки с русским языком.
    ДНР стоит вычислить кто и что и провести ответную акцию их уничтожения.

Выбор читателей
Владимир Путин
Путин раскритиковал США за самоуверенность и провел параллель с СССР
Азербайджанские депутаты написали Путину из-за убитого инспектором земляка
«Пришли какие-то негодяи забрать землю»: владелец самостороя в Сочи застрелил двух приставов
Разбившийся самолет
Суд по Боингу МН17: Лайнер сбил украинский «Су»
Избранное
Общий и прямой билирубин
Гарри Ананасов и Ко «Ананасовый трибьют»
Конфликт в Нагорном Карабахе: как это отражается на положении русских?
Казус Навального
Ногу Свело! «Хочу бодаться!»
Как максимально быстро увлажнить сухую кожу в зависимости от ее потребностей?
«Лолы» и «фейки»: спасет ли наше правительство русский язык?
Декабрь 1916 года: агония старого мира
Ичкерия и Украина: напрашивающиеся параллели
«Патриотизм или провокация»: как власти восприняли инициативу возвращения памятника Дзержинскому
Леонид Ивашов: «Может получиться так, что все выгоды от возможного экспорта вооружений в Иран получит Китай, а не РФ»