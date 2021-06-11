ЛНР сообщила о гибели пяти ополченцев в результате атаки диверсантов

23:19 11.06.2021

Милиция самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) сообщила о гибели пятерых защитников республики в результате атаки украинских диверсантов. В сводке Операции объединенных сил ВС Украины за 11 июня сообщения о гибели пяти человек нет.

«11 июня диверсионной группой отдельного центра специальных операций "Запад" (бывший 8-й полк специального назначения ССО ВСУ) на наблюдательном посту народной милиции в районе населенного пункта Голубовское ЛНР были хладнокровно убиты пятеро ополченцев»,— приводит «Коммерсант» слова офицера пресс-службы управления народной милиции ЛНР Ивана Филипоненко.

Он отметил, что «военнослужащие застрелены выстрелами в голову с использованием специального вооружения». По словам Ивана Филипоненко, никто из погибших до начала гражданской войны в Донбассе не являлся кадровым военным.

Глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что диверсия украинских силовиков, в результате которой погибли пять ополченцев, была спланирована на самом высоком уровне. «Мы твердо уверены, что данная диверсия была тщательно спланирована и утверждена на самом высоком уровне»,— сообщил Пасечник.

Ситуация на юго-востоке Украины в очередной раз обострилась в конце марта. Позже Украина передала «нормандской четверке» новый проект «дорожной карты» урегулирования конфликта в Донбассе взамен минских соглашений.