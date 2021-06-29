Байден заявил о необходимости стабильных отношений между Россией и США

08:59 29.06.2021

Отношения между Москвой и Вашингтоном должны быть стабильными и предсказуемыми, страны должны сотрудничать по вопросам нераспространения ядерного оружия и изменения климата. Об этом объявил президент США Джо Байден.

«Я ясно дал понять президенту [Владимиру] Путину в России, что отношения с Америкой должны быть стабильными и предсказуемыми, мы должны иметь возможность сотрудничать там, где у нас есть интересы, — по вопросам нераспространения ядерного оружия и изменения климата», — цитирует ТАСС Байдена. По словам американского лидера, он примет ответные шаги в связи с возможными кибератаками и вмешательством в экономику США.

«Мы участвуем в состязании за XXI век, за то, у кого будет сильнейшая экономика в XXI веке. И остальной мир не ждет. Нам еще многое предстоит сделать, и мы должны действовать быстро и оперативно», — подчеркнул Байден.

В середине июня Путин и Байден встретились в Женеве. По итогам встречи главы государств договорились о взаимном возвращении послов. Президенты РФ и США договорились о продолжении диалога по вопросам контроля за стратегическими вооружениями и по вопросам кибербезопасности. В короткой совместной декларации повторяется положение аналогичного документа 1985 г. СССР и США о невозможности победы в ядерной войне. После саммита официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что положительные результаты переговоров не свидетельствуют о том, что США откажутся от политики сдерживания России.