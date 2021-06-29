Байден заявил о необходимости стабильных отношений между Россией и США
Отношения между Москвой и Вашингтоном должны быть стабильными и предсказуемыми, страны должны сотрудничать по вопросам нераспространения ядерного оружия и изменения климата. Об этом объявил президент США Джо Байден.
«Я ясно дал понять президенту [Владимиру] Путину в России, что отношения с Америкой должны быть стабильными и предсказуемыми, мы должны иметь возможность сотрудничать там, где у нас есть интересы, — по вопросам нераспространения ядерного оружия и изменения климата», — цитирует ТАСС Байдена. По словам американского лидера, он примет ответные шаги в связи с возможными кибератаками и вмешательством в экономику США.
«Мы участвуем в состязании за XXI век, за то, у кого будет сильнейшая экономика в XXI веке. И остальной мир не ждет. Нам еще многое предстоит сделать, и мы должны действовать быстро и оперативно», — подчеркнул Байден.
В середине июня Путин и Байден встретились в Женеве. По итогам встречи главы государств договорились о взаимном возвращении послов. Президенты РФ и США договорились о продолжении диалога по вопросам контроля за стратегическими вооружениями и по вопросам кибербезопасности. В короткой совместной декларации повторяется положение аналогичного документа 1985 г. СССР и США о невозможности победы в ядерной войне. После саммита официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что положительные результаты переговоров не свидетельствуют о том, что США откажутся от политики сдерживания России.
Комментарии читателей Оставить комментарий
И так отношения самые стабильные, Америка - это же мать современной России и создательница РФ.
батон!!
И как-то так.
отношения стабильные.
что демпартия сша скажет - то комса в рф сломя голову бежит исполнять.
тут конечно должен вознкать вопрос, а зачем рф нужны декорации тн правительства, если стране Диктуют что она должна делать зарубежные хозяева? можно ж сэкономить.
но это только у тех такие вопросы, у кого остались мозги.
остальные в очереди за пивасиком и на футбол.
после ритуальных заклинаний про сгашный гадпыталызм и всенепременную победу "самого верного учения" - потому что оно правильное.
против этого Кагал не возражает, даже поддерживает.
Тащить и не пущать!! Вот главная идея.
----
Ничего не меняется.