Байден заявил о необходимости стабильных отношений между Россией и США

© KM.RU, Алексей Белкин

Отношения между Москвой и Вашингтоном должны быть стабильными и предсказуемыми, страны должны сотрудничать по вопросам нераспространения ядерного оружия и изменения климата. Об этом объявил президент США Джо Байден.

«Я ясно дал понять президенту [Владимиру] Путину в России, что отношения с Америкой должны быть стабильными и предсказуемыми, мы должны иметь возможность сотрудничать там, где у нас есть интересы, — по вопросам нераспространения ядерного оружия и изменения климата», — цитирует ТАСС Байдена. По словам американского лидера, он примет ответные шаги в связи с возможными кибератаками и вмешательством в экономику США.

«Мы участвуем в состязании за XXI век, за то, у кого будет сильнейшая экономика в XXI веке. И остальной мир не ждет. Нам еще многое предстоит сделать, и мы должны действовать быстро и оперативно», — подчеркнул Байден.

В середине июня Путин и Байден встретились в Женеве. По итогам встречи главы государств договорились о взаимном возвращении послов. Президенты РФ и США договорились о продолжении диалога по вопросам контроля за стратегическими вооружениями и по вопросам кибербезопасности. В короткой совместной декларации повторяется положение аналогичного документа 1985 г. СССР и США о невозможности победы в ядерной войне. После саммита официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что положительные результаты переговоров не свидетельствуют о том, что США откажутся от политики сдерживания России.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 29.06.2021, 15:22
    Гость: Евгений В

    И так отношения самые стабильные, Америка - это же мать современной России и создательница РФ.

  4. 29.06.2021, 12:09
    Гость: gvozd

    отношения стабильные.
    что демпартия сша скажет - то комса в рф сломя голову бежит исполнять.
    тут конечно должен вознкать вопрос, а зачем рф нужны декорации тн правительства, если стране Диктуют что она должна делать зарубежные хозяева? можно ж сэкономить.
    но это только у тех такие вопросы, у кого остались мозги.
    остальные в очереди за пивасиком и на футбол.
    после ритуальных заклинаний про сгашный гадпыталызм и всенепременную победу "самого верного учения" - потому что оно правильное.
    против этого Кагал не возражает, даже поддерживает.

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