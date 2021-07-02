Литва объявила экстремальную ситуацию из-за наплыва мигрантов из Белоруссии

Правительство Литвы решило объявить в стране экстремальную ситуацию в связи с большими потоками нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией. Оперативным главой по экстремальной операции назначена министр внутренних дел Агне Билотайте.

Заместитель командующего Службы охраны границ Литвы Видас Мачайтис заявил, что потоки прибывающих мигрантов растут "каждый день, каждую неделю" и "возникают проблемы как у государства, так и у службы", пишет "Интерфакс".

Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что ситуация напряженная и имеет тенденцию к ухудшению.

За минувшие сутки пограничники задержали 150 нелегальных мигрантов, это почти в три раза больше прежнего суточного рекорда.

Сейчас для нелегальных мигрантов оборудовано 835 мест для расселения, из них занято около 500, сообщили представители МВД.

Всего в 2021 году в Литву из Белоруссии пытались попасть 822 незаконных мигранта - в десять раз больше, чем за весь 2020 год.

В конце мая, в ответ на реакцию Запада на принудительную посадку самолета Ryanair в Минске, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что теперь западные страны будут самостоятельно осуществлять контроль за наркотрафиком и незаконной миграцией на границе с Белоруссией. "Мы останавливали наркотики и мигрантов - теперь будете сами их есть и ловить", - сказал он.

После этого в Литве резко возрос поток проникающих в страну из Белоруссии нелегальных мигрантов, в основном граждан Ирака. Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис обвинил Минск в использовании беженцев в качестве "гибридного оружия". Находящаяся с визитом в Вильнюсе председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в пятницу пообещала Литве поддержку в связи с ростом нелегальной миграции из Белоруссии.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  4. 03.07.2021, 02:25
    Гость: Питон

    Батька молодец и не сдается проклятым буржуям пропускай всех нелегалов и еще по калашу каждому в дорогу с полным магазином, нужно им показать кузкину мать давно нарываются, жалко что предательское руководство РФ на стороне запада и не участвует.

  5. 03.07.2021, 00:48
    Гость: Бггг

    Великое княжество литовское к современной Литве имеет такое же отношение, как дядька к Киеву. В то время современные литовцы именовались жемайтами. Жмудью.
    Литовское оно было по вероисповеданию. Литвин - католик.
    Да и граница его начиналась в Смоленской области, а не в какой не современной Литве. Вильно и Ковно были польскими городами, литовцев там было "кот наплакал".
    Пусть памятник поставят товарищу Сталину, что он их им отдал.

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