Литва объявила экстремальную ситуацию из-за наплыва мигрантов из Белоруссии
Правительство Литвы решило объявить в стране экстремальную ситуацию в связи с большими потоками нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией. Оперативным главой по экстремальной операции назначена министр внутренних дел Агне Билотайте.
Заместитель командующего Службы охраны границ Литвы Видас Мачайтис заявил, что потоки прибывающих мигрантов растут "каждый день, каждую неделю" и "возникают проблемы как у государства, так и у службы", пишет "Интерфакс".
Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что ситуация напряженная и имеет тенденцию к ухудшению.
За минувшие сутки пограничники задержали 150 нелегальных мигрантов, это почти в три раза больше прежнего суточного рекорда.
Сейчас для нелегальных мигрантов оборудовано 835 мест для расселения, из них занято около 500, сообщили представители МВД.
Всего в 2021 году в Литву из Белоруссии пытались попасть 822 незаконных мигранта - в десять раз больше, чем за весь 2020 год.
В конце мая, в ответ на реакцию Запада на принудительную посадку самолета Ryanair в Минске, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что теперь западные страны будут самостоятельно осуществлять контроль за наркотрафиком и незаконной миграцией на границе с Белоруссией. "Мы останавливали наркотики и мигрантов - теперь будете сами их есть и ловить", - сказал он.
После этого в Литве резко возрос поток проникающих в страну из Белоруссии нелегальных мигрантов, в основном граждан Ирака. Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис обвинил Минск в использовании беженцев в качестве "гибридного оружия". Находящаяся с визитом в Вильнюсе председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в пятницу пообещала Литве поддержку в связи с ростом нелегальной миграции из Белоруссии.
Комментарии читателей Оставить комментарий
спекся, похоже, до висюльки на фонарном столбе !
от усатого пачками !
А в чем молодец ? В трепотне , на которую ты ведешься .
Батька молодец и не сдается проклятым буржуям пропускай всех нелегалов и еще по калашу каждому в дорогу с полным магазином, нужно им показать кузкину мать давно нарываются, жалко что предательское руководство РФ на стороне запада и не участвует.
Великое княжество литовское к современной Литве имеет такое же отношение, как дядька к Киеву. В то время современные литовцы именовались жемайтами. Жмудью.
Литовское оно было по вероисповеданию. Литвин - католик.
Да и граница его начиналась в Смоленской области, а не в какой не современной Литве. Вильно и Ковно были польскими городами, литовцев там было "кот наплакал".
Пусть памятник поставят товарищу Сталину, что он их им отдал.