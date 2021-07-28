Байден сообщил о своей встрече с Тихановской в Белом доме

Президент США Джо Байден заявил, что в среду провел в Белом доме встречу с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской.

"Для меня честь встретиться со Светланой Тихановской сегодня утром в Белом доме", - написал Байден в твиттере.

"Соединенные Штаты поддерживают народ Белоруссии в его стремлении к демократии и к защите прав человека", - подчеркнул американский президент.

Телеграм-канал Тихановской в свою очередь сообщил, что она вышла из Белого дома с уверенностью в том, что "голос миллионов белорусов был услышан", пишет "Интерфакс".

"Как политик, я рада этой встрече. Президент Байден сказал, что в мире продолжается борьба между автократией и демократией. И вы знаете, что Беларусь в этой борьбе находится на передовой. Поэтому я призвала президента Байдена помочь нам сделать Беларусь успешным примером ненасильственного перехода к демократии", - сказала Тихановская.

"Белорусская революция не связана с геополитикой. Это демократический выбор белорусов, и моральный долг США - поддержать нас", - заявила она.

По словам Тихановской, суверенитет Белоруссии не может быть предметом торга. "Суверенитет Беларуси не подлежит обсуждению и торгу. Любые сделки, подписанные нелегитимным режимом, незаконны", - отметила она.

"Решением кризиса могут стать только новые свободные выборы под международным контролем. А все заключенные по политическим мотивам должны быть освобождены без каких-либо условий. Кризис в Беларуси должен быть включен в международную повестку дня, в ООН и ОБСЕ, а все виновные должны быть привлечены к ответственности в международных судах", - отметила экс-кандидат в президенты.

"Как жена политзаключенного Сергея Тихановского, я чувствую боль, что он и тысячи людей не могут разделить со мной этот момент. Но я уверена, что они узнают об этой встрече. И будут знать, что мы боремся за них. Как мать двоих детей, я просто надеюсь, что они поймут и простят меня за то, что в эти времена их мама не всегда была рядом с ними. Сколько бы времени и сил ни потребовал путь Беларуси к свободе, я готова пройти его вместе с белорусами. И я благодарю президента Байдена за то, что он поддержал нас на этом пути", - заявила Тихановская.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 29.07.2021, 00:27
    Гость: Влад 33

    Я не обсуждаю мнение Президента США - Байдена, но хотелось бы сказать следующее:-
    Мода из Европы в Америку приходит опосля..( это правда!), через три-четыре, а иногда и более лет, так и информация о прошедшем субботнике, каком-то митинге или.., если напрямую не затрагивает самих американцев.. Так и здесь. Кухарка научилась говорить слово революция)), о котором(й) никто и не догадывался)), лишь она, бедная «пешка», вынуждена пищать под старую пластинку, надеясь на хоть какие-то дотации со стороны США..)).
    - Бог с ней, с ентой мамзель-поварихой, при муже сидящем в местах…, имеющая кавалеров не только из литвы((..
    10-15 минут она была.. Что можно сделать в первый раз видя человека, за это время? - В ноги упасть? Заплакать? Прокричать пару лозунгов?
    Я не люблю политику(!) и стараюсь никогда не вмешиваться, но Байден поступил вежливо, по отношению к женщине, хотя, уверен, что его этот визит не заинтересовал нисколько!
    Кто она такая - кухарка? Её никто никогда(!) и никуда не избирал ( да и не будет!), о чем она мямлит ( вареник во рту!?)), когда говорит про движение какое-то оболтусов в Белоруссии? Да, попробовали енти.., хапнули немного $$$ денег и рванули с чемоданами к..к.. матери! Не получилось, раскусили их, и дав пинка- отправили.., кого в Литву, кого в Польшу а кого и на..
    Так какого же рожна эта мымра пробует ворошить угли давно погасшего костерка!?
    Ладно, проехали! Вонь от неё конечное ещё будет идти, но это не столь важно-
    Клоунесса уходит. Кто следующий?))

  2. 28.07.2021, 23:57
    Гость: Олег Проходчик

    А ничего не поменяется . Разве что в лучшую . Я , как гражданин СССР , рождённый в Белоруссии , живущий ныне в России , и имеющий недвижимость в Белоруссии , только мечтаю об этом . Пора АГ определяться .

  4. 28.07.2021, 23:53
    Гость: Олег Проходчик

    Заглядывая в чужие ?опы , много чего можно добиться . Я сейчас в Белоруссии , о каком кризисе вопит домохозяйка ?

  5. 28.07.2021, 23:50
    Гость: Олег Проходчик

    Ты пыль у его ног . Он президент великой страны , а ты чего добился в жизни , Федот ?

Все комментарии (11)
Выбор читателей
Власть снова решила «не пущать» Грудинина
Киргизам пришлось извиняться за насилие над русским мальчиком
© KM.RU, Александра Воздвиженская
Россия будет платить пенсии мигрантам из Таджикистана
«Оказалось, что от проевропейской Санду избиратели в Молдавии ждут большего, чем от пророссийских Воронина или Додона»
Избранное
Погодные условия не помеха: в российской армии проходят занятия по боевой подготовке
Сколько хранить маринованное мясо?
СМИ выполняют заказ ПНС Ливии и распространяют фейк о крушении вертолета ЛНА и ЧВК «Вагнер»
Гусиные лапки, или бич современных девушек. Как избавиться от них?
«Работать больше — оплата ниже»: к чему ведет передача скорой помощи в частные руки
В Санкт-Петербурге начато расследование в отношении владельца компании Redsys Василия Васина
Армия не царская, но кормят не хуже ресторана: как изменилось питание российских военнослужащих
«Получены детские психологические травмы»: актеры и спортсмены осудили захват монастыря силовиками
Стоит ли покупать акции Tesla
Сирия и Израиль, противостояние продолжается
Как прокачать навык виртуальных свиданий: советы от экспертов