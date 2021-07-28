Байден сообщил о своей встрече с Тихановской в Белом доме
Президент США Джо Байден заявил, что в среду провел в Белом доме встречу с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской.
"Для меня честь встретиться со Светланой Тихановской сегодня утром в Белом доме", - написал Байден в твиттере.
"Соединенные Штаты поддерживают народ Белоруссии в его стремлении к демократии и к защите прав человека", - подчеркнул американский президент.
Телеграм-канал Тихановской в свою очередь сообщил, что она вышла из Белого дома с уверенностью в том, что "голос миллионов белорусов был услышан", пишет "Интерфакс".
"Как политик, я рада этой встрече. Президент Байден сказал, что в мире продолжается борьба между автократией и демократией. И вы знаете, что Беларусь в этой борьбе находится на передовой. Поэтому я призвала президента Байдена помочь нам сделать Беларусь успешным примером ненасильственного перехода к демократии", - сказала Тихановская.
"Белорусская революция не связана с геополитикой. Это демократический выбор белорусов, и моральный долг США - поддержать нас", - заявила она.
По словам Тихановской, суверенитет Белоруссии не может быть предметом торга. "Суверенитет Беларуси не подлежит обсуждению и торгу. Любые сделки, подписанные нелегитимным режимом, незаконны", - отметила она.
"Решением кризиса могут стать только новые свободные выборы под международным контролем. А все заключенные по политическим мотивам должны быть освобождены без каких-либо условий. Кризис в Беларуси должен быть включен в международную повестку дня, в ООН и ОБСЕ, а все виновные должны быть привлечены к ответственности в международных судах", - отметила экс-кандидат в президенты.
"Как жена политзаключенного Сергея Тихановского, я чувствую боль, что он и тысячи людей не могут разделить со мной этот момент. Но я уверена, что они узнают об этой встрече. И будут знать, что мы боремся за них. Как мать двоих детей, я просто надеюсь, что они поймут и простят меня за то, что в эти времена их мама не всегда была рядом с ними. Сколько бы времени и сил ни потребовал путь Беларуси к свободе, я готова пройти его вместе с белорусами. И я благодарю президента Байдена за то, что он поддержал нас на этом пути", - заявила Тихановская.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Я не обсуждаю мнение Президента США - Байдена, но хотелось бы сказать следующее:-
Мода из Европы в Америку приходит опосля..( это правда!), через три-четыре, а иногда и более лет, так и информация о прошедшем субботнике, каком-то митинге или.., если напрямую не затрагивает самих американцев.. Так и здесь. Кухарка научилась говорить слово революция)), о котором(й) никто и не догадывался)), лишь она, бедная «пешка», вынуждена пищать под старую пластинку, надеясь на хоть какие-то дотации со стороны США..)).
- Бог с ней, с ентой мамзель-поварихой, при муже сидящем в местах…, имеющая кавалеров не только из литвы((..
10-15 минут она была.. Что можно сделать в первый раз видя человека, за это время? - В ноги упасть? Заплакать? Прокричать пару лозунгов?
Я не люблю политику(!) и стараюсь никогда не вмешиваться, но Байден поступил вежливо, по отношению к женщине, хотя, уверен, что его этот визит не заинтересовал нисколько!
Кто она такая - кухарка? Её никто никогда(!) и никуда не избирал ( да и не будет!), о чем она мямлит ( вареник во рту!?)), когда говорит про движение какое-то оболтусов в Белоруссии? Да, попробовали енти.., хапнули немного $$$ денег и рванули с чемоданами к..к.. матери! Не получилось, раскусили их, и дав пинка- отправили.., кого в Литву, кого в Польшу а кого и на..
Так какого же рожна эта мымра пробует ворошить угли давно погасшего костерка!?
Ладно, проехали! Вонь от неё конечное ещё будет идти, но это не столь важно-
Клоунесса уходит. Кто следующий?))
А ничего не поменяется . Разве что в лучшую . Я , как гражданин СССР , рождённый в Белоруссии , живущий ныне в России , и имеющий недвижимость в Белоруссии , только мечтаю об этом . Пора АГ определяться .
Какая двойка ? Пусть вернётся к любимому делу , жарке котлет .
Заглядывая в чужие ?опы , много чего можно добиться . Я сейчас в Белоруссии , о каком кризисе вопит домохозяйка ?
Ты пыль у его ног . Он президент великой страны , а ты чего добился в жизни , Федот ?