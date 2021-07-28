Эквадор лишил Ассанжа своего гражданства

Джулиан Ассанж

Эквадорский суд лишил основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа гражданства республики, сообщает РБК со ссылкой на МИД Эквадора.

В заявлении суда отмечается, что суд действовал "независимо и следовал надлежащей правовой процедуре". Адвокат Ассанжа заявил, что будет подавать апелляцию в связи с нарушением прав его подзащитного, так как его лишили возможности принять участие в слушаниях. 

Ассанж был арестован в Великобритании в апреле 2019 года в здании посольства Эквадора в Лондоне, где он находился с 2012 года. В 2019 году власти Эквадора лишили основателя WikiLeaks политического убежища, и ему пришлось покинуть посольство.

С момента его ареста, США пытаются добиться экстрадиции Ассанжа. В мае 2019 года американские власти предъявили ему обвинения, по которым основателю WikiLeaks грозит до 175 лет тюрьмы. По версии обвинения, Ассанж незаконно помог аналитику американской разведки Челси (Брэдли) Мэннигг украсть секретные дипломатические телеграммы и военные файлы, которые позже опубликовал WikiLeaks.

Адвокаты Ассанжа утверждают, что их подзащитный действовал как журналист и имел право опубликовать документы, разоблачающие военные правонарушения США в Ираке и Афганистане.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 28.07.2021, 13:30
    Гость: gvozd

    последнего Честного журналиста на западе в эквадоре начали давить после того как главой правительства стал Ленин(ага так его зовут) - откровенная шестерка госдепа.
    чего еще ожидать от ленина..

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