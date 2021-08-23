Елизавета II готовится к судебному разбирательству с принцем Гарри

08:42 23.08.2021

Королева Великобритании Елизавета II приказала помощникам проработать возможное судебное разбирательство, на случай, если в будущих заявлениях принца Гарри и его супруги Меган Маркл о королевской семье будет содержаться клевета. Об этом сообщает британский таблоид Sun со ссылкой на свои источники.

"Всему есть предел. Они нанимают адвокатов и дадут понять Гарри и Меган, что повторные нападки недопустимы", - цитирует издание слова своего источника, который добавил, что 95-летняя королева "раздражена" из-за всех тех "обвинений", которые в последнее время звучали со стороны ее внука и его супруги.

В первую очередь королевские адвокаты будут изучать мемуары принца Гарри, которые должны выйти в 2022 году. И если кто-либо в книге прямо или косвенно будет в чем-либо обвинен, то это можно расценивать как клевету и нарушение права на неприкосновенность частной жизни. Не исключается, что юристы заранее свяжутся с издателями мемуаров.

Напомним, что принц Гарри и его супруга, американская актриса Меган Маркл в начале покинули Великобританию, отказавшись от статуса высокопоставленных членов королевской семьи, а затем дали скандальное интервью Опре Уинфри, в котором косвенно обвинили королевскую семью в травле, безразличии и расизме.