Елизавета II готовится к судебному разбирательству с принцем Гарри

Королева Великобритании Елизавета II приказала помощникам проработать возможное судебное разбирательство, на случай, если в будущих заявлениях принца Гарри и его супруги Меган Маркл о королевской семье будет содержаться клевета. Об этом сообщает британский таблоид Sun со ссылкой на свои источники.

"Всему есть предел. Они нанимают адвокатов и дадут понять Гарри и Меган, что повторные нападки недопустимы", - цитирует издание слова своего источника, который добавил, что 95-летняя королева "раздражена" из-за всех тех "обвинений", которые в последнее время звучали со стороны ее внука и его супруги. 

В первую очередь королевские адвокаты будут изучать мемуары принца Гарри, которые должны выйти в 2022 году. И если кто-либо в книге прямо или косвенно будет в чем-либо обвинен, то это можно расценивать как клевету и нарушение права на неприкосновенность частной жизни. Не исключается, что юристы заранее свяжутся с издателями мемуаров. 

Напомним, что принц Гарри и его супруга, американская актриса Меган Маркл в начале покинули Великобританию, отказавшись от статуса высокопоставленных членов королевской семьи, а затем дали скандальное интервью Опре Уинфри, в котором косвенно обвинили королевскую семью в травле, безразличии и расизме.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 23.08.2021, 16:21
    Гость: Анна

    Какое отношение Демократы имеют к лквым? У левых свои партии: Коммунистическая, Социалистические демократы Америки. Им партия Байдена,Ротшильдов не нужна.ч

  2. 23.08.2021, 15:32
    Гость: Анна

    Столицей империи Запада являет Лондон ,а не Берлин. Сталина как раз Лондон и подкинул,этого вассала Запада. Ну это временно ,пока британский фунт не изъяли из оборота денег.

  3. 23.08.2021, 15:21
    Гость: g

    вы Левые как всегда... живете в каком-то зазеркалье.
    там Много чего может написать гарри - Очень Много.
    в самой британии эти слухи общеизвестны и Факты сокрытия преступлений британской верхушкой тоже.
    вот к примеру скандал с педофилом ведущим детское шоу на бибиси - о нем знали ВСЕ.. и о том чем он занимается с деятелями парламента и правительства тоже, и молчали.
    почему как вы думете?
    испугались тщедушного любителя малолетних англичанок?
    он такой сильный и страшный был, и всех держал в страхе?
    или боялись и продолжают боятся кого-то другого?
    вы вот понятия не имеете о чем идет речь - как обычно у левых.
    и вы думаете британия одна такая?
    а что делают Левые-демпартия сша?
    а чем занимаются их идеологические соратники и шестерки по всему миру?

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