Турция намерена взять на себя управление аэропортом Кабула

15:05 26.08.2021

После вывода иностранных войск из Афганистана Анкара намерена полностью взять на себя управление и обеспечение безопасности в международном аэропорту Кабула.

«В случае достижения договоренности по данной теме, мы продолжим предоставлять там эту услугу», - цитирует слова пресс-секретаря президента Турции Ибрагима Калына агентство Anadolu.

По словам Калына, такое решение «пойдет как на благо Афганистану и переходному процессу в этой стране, так и новому сформированному правительству в будущем».

«Чтобы получить признание на международном уровне, новое афганское правительство должно обеспечить безопасность воздушной гавани и ее нормальное функционирование», - отметил Калын.

Калын также рассказал, что турецкая операция по эвакуации из аэропорта Кабула будет завершена в течение 24-36 часов, сообщает «Интерфакс».