Турция намерена взять на себя управление аэропортом Кабула
После вывода иностранных войск из Афганистана Анкара намерена полностью взять на себя управление и обеспечение безопасности в международном аэропорту Кабула.
«В случае достижения договоренности по данной теме, мы продолжим предоставлять там эту услугу», - цитирует слова пресс-секретаря президента Турции Ибрагима Калына агентство Anadolu.
По словам Калына, такое решение «пойдет как на благо Афганистану и переходному процессу в этой стране, так и новому сформированному правительству в будущем».
«Чтобы получить признание на международном уровне, новое афганское правительство должно обеспечить безопасность воздушной гавани и ее нормальное функционирование», - отметил Калын.
Калын также рассказал, что турецкая операция по эвакуации из аэропорта Кабула будет завершена в течение 24-36 часов, сообщает «Интерфакс».
Комментарии читателей Оставить комментарий
В смысле артефакты эпохи Греко-бактрйского царства в кабульском музее уничтожат по инструкции Эрдогана-Калына, чтобы ничто не напоминало Александра и Грецию на этой земле ?
Ага, если только талибы им позволят. Что сомнительно.
талибы.
Чёт мне подсказывает, что хвоста, в лице Турции, талибы срубят.
талибы уже заявили, что турки рассматриваются как окупанты.