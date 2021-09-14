США разработали для Европы программу по борьбе с Россией

10:38 14.09.2021

США разработали программу для стран Европы по борьбе с влиянием России. Как сообщает RT, данный документ является частью обновленной программы "поддержки демократии", разработкой которого занималось Агентство США по международному развитию (USAID).

Отмечается, что проект направлен на содействие странам Центральной и Восточной Европы: Болгарии, Венгрии, Польше, Чехии, Словакии, Румынии, Словении и Хорматии. Основной упор программы делается на развитие потенциала НПО, структур гражданского общества и СМИ, которые должны "содействовать определению курса на пути к обеспечению большей приверженности общим евро-атлантическим целям".

Акцент в программе стоит на борьбе с "негативным влиянием иностранных государств в регионе, еющих раздор путем распространения дезинформации и финансирования коррупции". Для этого США предлагают усилить действующие государственные механизмы, поддерживающие "транспарентность и демократическую подотчетность".

Особое внимание предлагается обратить на Россию и, в частности, на противодействие "злонамеренному влиянию Кремля".

USAID уже запросило у администрации президента США 2,8 миллиарда долларов на эти проекты.