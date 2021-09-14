США разработали для Европы программу по борьбе с Россией
США разработали программу для стран Европы по борьбе с влиянием России. Как сообщает RT, данный документ является частью обновленной программы "поддержки демократии", разработкой которого занималось Агентство США по международному развитию (USAID).
Отмечается, что проект направлен на содействие странам Центральной и Восточной Европы: Болгарии, Венгрии, Польше, Чехии, Словакии, Румынии, Словении и Хорматии. Основной упор программы делается на развитие потенциала НПО, структур гражданского общества и СМИ, которые должны "содействовать определению курса на пути к обеспечению большей приверженности общим евро-атлантическим целям".
Акцент в программе стоит на борьбе с "негативным влиянием иностранных государств в регионе, еющих раздор путем распространения дезинформации и финансирования коррупции". Для этого США предлагают усилить действующие государственные механизмы, поддерживающие "транспарентность и демократическую подотчетность".
Особое внимание предлагается обратить на Россию и, в частности, на противодействие "злонамеренному влиянию Кремля".
USAID уже запросило у администрации президента США 2,8 миллиарда долларов на эти проекты.
Комментарии читателей Оставить комментарий
А обосновать, кто знает, может я и сану молиться на Россию.
Уже ост...ли эти рассуждения Ф.М.Д. Великий писатель, инженер человеческих душ(он, действительно, такой) не означает, что он великий историк или историософ. Россия царская прямо таки "освобождала" славян! Уже забыть эту мантру надо. Кого она "освободила"? Она своих подданных не хотела освобождать, а тут, прямо, стремилась принести свободу. Сербы сами свою свободу завоевали, черногорцы вообще всегда свободными были, о Западных Балканах и речи быть не может. Болгария из-за неуклюжих телодвижений Империи теряла десятки тысяч жизней от турецких репрессий, и в конце-концов освободилась сама, да еще в Первую Балканскую вместе с другими едва не разгромила полностью Османскую империю. Да, вишь ты - потребовала больше положенного и нарвалась уже на антиболгарскую коалицию, к которой присоединилась разгромленная ранее Турция. Последней и удалось сохранить кусочек европейской земли. Кто-то правильно написал: славяне хотят дышать воздухом свободы, но не через русские ноздри. Они - европейские по цивилизации народы(основная православная цивилизация по А.Тойнби, но не Рос.православная), Европа им ближе. Кто общался, работал с теми же болгарами, словаками, да и сербами( антититовские политэмигранты), тот мог это заметить . Хотя при "кам-м-м-у няках" отношения, конечно, были искренней и теплей. На основе ненавидимого толпою здешних обитателей марксизма-ленинизма.
У них таких, как вы нет. Оне - патриоты, а вы фсе - таки пиндосы. Или эти? Как их? Тоже на "п", но как-то по другому, запамятовал.
Ну, и кто с такими, как вы борется? Вы не являетесь субъектами политического процесса, ни на что не влияете, голос ваш, вспоминая В.Маяковского, "тоньше писка, кто ее услышит, только жена. И то, если не на базаре, а близко". В общем, может, это агентство как раз стремится к тому, чтобы гражданское общество сложилось, а не стадо баранов блеяло ?
С СССР получилось очень легко. Почему теперь не получится?