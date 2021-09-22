Великобритания и США договорились о едином подходе к России и Китаю
Великобритания и США выработали единую стратегию в отношении России и Китая. Как пишет РИА Новости, на прошедшей в Белом Доме встрече премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент США Джо Байден согласились, что международных проблем, в том числе касающихся России и Китая, продолжит основываться на общих интересах Лондона и Вашингтона,
"Они согласились, что Великобритания и США продолжат подход к этим вопросам, обусловленный нашими общими ценностями, а премьер-министр заявил, что он с нетерпением ожидает саммит президента по демократии, который поможет стимулировать международные действия", — говорится в заявлении британской стороны.
Джонсон и Байден также согласились с тем, что новый альянс AUKUS является "четким выражением общих ценностей и подхода Великобритании и Америки к миру".
"Они подчеркнули важную роль, которую альянс будет играть в содействии миру и стабильности во всем мире...", - говорится в сообщении.
Кроме того, Джонсон и Байден затронули тему вывода войск НАТО из Афганистана. По мнению двух лидеров, лучшим способом почтить память погибших в этой стране будет использование всех дипломатических и гуманитарных возможностей для предотвращения гуманитарного кризиса в стране и "сохранения достигнутых в Афганистане успехов".
Признание мировым сообществом движения "Талибан" (террористическая организация, запрещена в России) должно быть скоординированным и зависеть от того, будут ли члены радикального движения уважать и соблюдать права человека.
Комментарии читателей Оставить комментарий
да все нормально. чем больше денег будет связано такими бессмысленными проектами тем меньше шансов у участвующих стран на развитие и уж тем более военный действий. Распил военного бюджета - лучшая гарантия мирного сосуществования стран!
Ну Бидон точно говорящая голова, а не решала.
Я давно родился,и живу НЕ в России...НО.
Я русский.Из вполне знаменитой фамилии,из первой нынешней десятки "деятелей Культуры",скажем так.
Россияне,прикиньте : плешивый недоносок и извращенец джонсон и вороватый ,уже засыпающий по возрасту старикашка бидон "РЕШАЮТ судьбы Мира" ...
Да... тут есть, за что жизнь положить...только бы эти зомби не правили Землей.80 лет назад они уже пытались,и даже были какое-то время,1941-1943 годы почти уверены...
У меня оба деда погибли на ТОЙ войне.Один под Сталинградом,второй - под Будапештом в 1945...Я могилы обоих нашел.Это было так просто.Путаница в документах,названиях тогдаших н\пунктов и географических названиях,отметках на похоронках и т.п....Но это того стОило.
Сплошное бла-бла-бла.
"сохранения достигнутых в Афганистане успехов"
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Т.е. продолжат вооружать талибов.