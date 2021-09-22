Великобритания и США договорились о едином подходе к России и Китаю

07:55 22.09.2021

Великобритания и США выработали единую стратегию в отношении России и Китая. Как пишет РИА Новости, на прошедшей в Белом Доме встрече премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент США Джо Байден согласились, что международных проблем, в том числе касающихся России и Китая, продолжит основываться на общих интересах Лондона и Вашингтона,

"Они согласились, что Великобритания и США продолжат подход к этим вопросам, обусловленный нашими общими ценностями, а премьер-министр заявил, что он с нетерпением ожидает саммит президента по демократии, который поможет стимулировать международные действия", — говорится в заявлении британской стороны.

Джонсон и Байден также согласились с тем, что новый альянс AUKUS является "четким выражением общих ценностей и подхода Великобритании и Америки к миру".

"Они подчеркнули важную роль, которую альянс будет играть в содействии миру и стабильности во всем мире...", - говорится в сообщении.

Кроме того, Джонсон и Байден затронули тему вывода войск НАТО из Афганистана. По мнению двух лидеров, лучшим способом почтить память погибших в этой стране будет использование всех дипломатических и гуманитарных возможностей для предотвращения гуманитарного кризиса в стране и "сохранения достигнутых в Афганистане успехов".

Признание мировым сообществом движения "Талибан" (террористическая организация, запрещена в России) должно быть скоординированным и зависеть от того, будут ли члены радикального движения уважать и соблюдать права человека.