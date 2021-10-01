Украина потратит $640 млн на укрепление границы с Россией и Белоруссией

22:06 1.10.2021

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский сообщил, что власти намерены потратить 17 млрд гривен (примерно $640 млн) на обустройство участков границы с Россией и Белоруссией.

По его словам, «большое строительство границ» должно начаться на Украине в 2022 году. МВД Украины уже попросило правительство заложить данную сумму в бюджет на следующий год.

«Это и инженерные сооружения, выполненные специалистами, и в целом новая интеллектуальная граница, которая даст возможность пограничникам на 100% контролировать пределы нашей страны», - рассказал Монастырский.