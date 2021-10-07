Количество политзаключенных в Белоруссии превысило 800

11:30 7.10.2021

Правозащитники признали политзаключенными в Белоруссии еще 73 человека, пишет "Интерфакс" со ссылкой на правозащитный центр "Весна".

На текущий момент считается, что количество политзаключенных в стране стало 801. Новые 73 человека, внесенные в этот список, проходят по так называемому "делу Зельцера".

28 сентября бойцы группы "Альфа" проводили спецоперацию по выявлению причастных к терроризму и экстремизму. Когда участники операции штурмовали квартиру на улице Якубовского в Минске, их обстрелял жилец квартиры программист Андрей Зельцер. Сотрудник КГБ был смертельно ранен, Зельцер - убит.

После этого глава администрации президента Игорь Сергеенко приравнял тех, кто в интернете оправдывал или жалел Зельцера, к преступникам. В свою очередь президент Александр Лукашенко назвал Зельцера "участником мятежа".

За публикацию в интернете с положительным отзывом о Зельцере его одноклассницы в Белоруссии был заблокирован сайт "КП в Беларуси", как говорил главный редактор "Комсомолки" Владимир Сунгоркин. Мининформ Белоруссии разъяснил, что издание блокируется за распространение, угрожающего нацбезопасности и за нагнетание напряженности между обществом и государством.

После этого был задержан и арестован автор публикации Геннадий Можейко, а редакция "КП" в Москве решила закрыть представительство в Белоруссии.

Следственный комитет Белоруссии 6 октября сообщил, что за комментарии о Зельцере и офицере КГБ арестованы 136 "так называемых анонимных комментаторов", которым вменяют уголовные статьи 130 (умышленные действия, направленные на возбуждение иной социальной вражды или розни по признаку иной социальной принадлежности) и 369 (оскорбление представителя власти и его близких).