Количество политзаключенных в Белоруссии превысило 800

Правозащитники признали политзаключенными в Белоруссии еще 73 человека, пишет "Интерфакс" со ссылкой на правозащитный центр "Весна".

На текущий момент считается, что количество политзаключенных в стране стало 801. Новые 73 человека, внесенные в этот список, проходят по так называемому "делу Зельцера". 

28 сентября бойцы группы "Альфа" проводили спецоперацию по выявлению причастных к терроризму и экстремизму. Когда участники операции штурмовали квартиру на улице Якубовского в Минске, их обстрелял жилец квартиры программист Андрей Зельцер. Сотрудник КГБ был смертельно ранен, Зельцер - убит.

После этого глава администрации президента Игорь Сергеенко приравнял тех, кто в интернете оправдывал или жалел Зельцера, к преступникам. В свою очередь президент Александр Лукашенко назвал Зельцера "участником мятежа".  

За публикацию в интернете с положительным отзывом о Зельцере его одноклассницы в Белоруссии был заблокирован сайт "КП в Беларуси", как говорил главный редактор "Комсомолки" Владимир Сунгоркин. Мининформ Белоруссии разъяснил, что издание блокируется за распространение, угрожающего нацбезопасности и за нагнетание напряженности между обществом и государством.

После этого был задержан и арестован автор публикации Геннадий Можейко, а редакция "КП" в Москве решила закрыть представительство в Белоруссии.

Следственный комитет Белоруссии 6 октября сообщил, что за комментарии о Зельцере и офицере КГБ арестованы 136 "так называемых анонимных комментаторов", которым вменяют уголовные статьи 130 (умышленные действия, направленные на возбуждение иной социальной вражды или розни по признаку иной социальной принадлежности) и 369 (оскорбление представителя власти и его близких). 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 07.10.2021, 17:51
    Гость: Мамба

    Во-первых, он, наверняка, гражданин Беларуси. А во-вторых, со зверьми и ублюдками нужно бороться по всему миру.

  2. 07.10.2021, 17:16
    Гость: a

    А не отправить ли в Белоруссию корреспондентом А. Чубайса? Хоть один шанс будет... А Минску всё равно - 800 или 801.
    Тогда вся Россия в едином порыве поддержит белорусского президента.

  3. 07.10.2021, 16:31
    Гость: Старый

    Да шло бы со своими хохлами. Гораздо интереснее, как там у их хозяев? Уже пара тысяч сидит из тех, кто не выбирал Бидона. Сколько еще сядет?

  5. 07.10.2021, 15:52
    Гость: По хоршему

    Не должно быть этих 800 ... совсем ... не должно быть. И не было бы проблем. Идёт реальная война на уничтожение, и сопли жевать это давать повод к ещё большей активизации вражеской агентуры. Они бы с Бацькой не миндальничали. Да и с остальными. Неужели Бацька этого не понимает. А если боится, мол что скажет запад, то это однозначный путь в небытие и очень скоро. Тут либо они истребят нормальных людей, либо нормальные люди истребят их.

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