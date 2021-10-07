Представителю Крыма не дали выступить в ООН

Совет по правам человека ООН лишил слова сопредседателя Ассамблеи славянских народов Крыма Романа Чергинеца на 48-й сессии, которая проходила в формате видеоконференции. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам собеседника агентства, запись своего выступления он отправил заблаговременно и должен был выступать. Однако в последний момент ему объявили, что выступление снято.

"Официальная версия — слишком много участников, поэтому, мол не хватило времени. Однако учитывая, как в ООН предвзято относятся к крымчанам, думаю, что выступление просто не прошло цензуру", — предположил он.

Чергинец рассказал, что в своем выступлении хотел обратить внимание на нарушения прав человека в Крыму со стороны Украины.

"Киев использует в ООН данные ряда созданных им необъективных организаций и наемных служащих, которые в обход мнения крымчан выступают от нашего имени. Эти люди не живут в Крыму и не знают реальную ситуацию на полуострове. Такие организации опираются на фейковые данные из соцсетей, которые сами же и размещают. Так появилась ложь о преследованиях крымских татар, ущемлении украинцев и другие нелепые выдумки", — сказал Чегринец.

По его словам, украинские власти не вправе говорить от имени крымчан, а лживые аргументы Киева легко опровергнуть, просто посетив полуостров.

Чегринец призвал ООН направить в Крым миссию, чтобы развеять ложь.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 07.10.2021, 19:11
    Гость: дан

    власти Косово не сотрудничают ни с какими либо оккупантами тк являются отдельной страной признанной более чем 100странами

  2. 07.10.2021, 17:38
    Гость: Сорин И.Л.- Иван Иваныч! Опять, голубчик, мудрите

    с "ХАО" вместо "ХМАО"? А если что-то другое имеете в виду, так так и скажите прямо. Или Вы сегодня охотничью байку рассказали?

  4. 07.10.2021, 17:14
    Гость: Сорин И.Л.- Алексу-203

    1)Я не про "Азов", а про Незаменимого(у вас, если мне не изменяет память, во время процесса Эйхмана, один чувак в окно выбросился). 2) Про Вас- Ин 43, 47

  5. 07.10.2021, 16:55
    Гость: ha

    Таки да, мой друг шлемазл Мойша Демос, это я! Ти мене за версту унюхал! Вот что значит спецнос!

Все комментарии (46)
Выбор читателей
Образ будущего - национализация элит и самодержавие?
В Исаакиевском соборе состоялось венчание потомка династии Романовых
Корона-фейк
Разоблачаем ложь о коронавирусе: Сколько раз нам соврали?
Жестоко избивших молодого пассажира метро дагестанцев отправили в СИЗО
Избранное
Ботинок Хрущева стал оружием русофобов
Четвёртый вал пандемии. Жириновский продолжает «пророчествовать»
Сергей Черняховский: «Наверное, еще потребуется какое-то время, чтобы осознать – Стругацкие были крупнейшими советскими политическими философами»
Невакцинированных винят в чужих смертях от ковида – что не так с наглядной агитацией за прививки?
И пусть весь мир подождет: как Женева на несколько часов стала центральной точкой планеты
Китайский токамак установил новый мировой рекорд по времени удержания плазмы
Что такое цемент: история, химия и промышленность
«Нам же эту глыбу никогда не победить!»: ответит ли за смертельное ДТП сын брянского чиновника
Как на Западе оценивают возможный отказ РФ от достройки газопровода «Северный поток-2»: обзор вариантов
А что, так можно было? Как в России выигрывают суды об отказах от ПЦР-тестов и вакцинации
«Москва и москали», или «Скульптурные экскременты» власти