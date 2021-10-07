Представителю Крыма не дали выступить в ООН
Совет по правам человека ООН лишил слова сопредседателя Ассамблеи славянских народов Крыма Романа Чергинеца на 48-й сессии, которая проходила в формате видеоконференции. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам собеседника агентства, запись своего выступления он отправил заблаговременно и должен был выступать. Однако в последний момент ему объявили, что выступление снято.
"Официальная версия — слишком много участников, поэтому, мол не хватило времени. Однако учитывая, как в ООН предвзято относятся к крымчанам, думаю, что выступление просто не прошло цензуру", — предположил он.
Чергинец рассказал, что в своем выступлении хотел обратить внимание на нарушения прав человека в Крыму со стороны Украины.
"Киев использует в ООН данные ряда созданных им необъективных организаций и наемных служащих, которые в обход мнения крымчан выступают от нашего имени. Эти люди не живут в Крыму и не знают реальную ситуацию на полуострове. Такие организации опираются на фейковые данные из соцсетей, которые сами же и размещают. Так появилась ложь о преследованиях крымских татар, ущемлении украинцев и другие нелепые выдумки", — сказал Чегринец.
По его словам, украинские власти не вправе говорить от имени крымчан, а лживые аргументы Киева легко опровергнуть, просто посетив полуостров.
Чегринец призвал ООН направить в Крым миссию, чтобы развеять ложь.
Комментарии читателей Оставить комментарий
власти Косово не сотрудничают ни с какими либо оккупантами тк являются отдельной страной признанной более чем 100странами
с "ХАО" вместо "ХМАО"? А если что-то другое имеете в виду, так так и скажите прямо. Или Вы сегодня охотничью байку рассказали?
Конечно же, Ин 1, 47
1)Я не про "Азов", а про Незаменимого(у вас, если мне не изменяет память, во время процесса Эйхмана, один чувак в окно выбросился). 2) Про Вас- Ин 43, 47
Таки да, мой друг шлемазл Мойша Демос, это я! Ти мене за версту унюхал! Вот что значит спецнос!