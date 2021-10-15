Минобороны России заявило о попытке нарушения госграницы эсминцем США
Эсминец Chafee ВМС США предпринял попытку пересечения российской границы в заливе Петра Великого. Его действия были пресечены большим противолодочным кораблем Тихоокеанского флота «Адмирал Трибуц», рассказали в Минобороны РФ.
«Сегодня, 15 октября, около 17:00 по местному времени эсминец Chafee (DDG 90) ВМС США, который уже несколько дней действует в акватории Японского моря, приблизился к территориальным водам Российской Федерации и предпринял попытку пересечения государственной границы», — заявили в министерстве.
«Адмирал Трибуц» по международному каналу связи предупредил Chafee (DDG 90) о недопустимости подобных действий. Помимо этого, эсминец находился в закрытом для судоходства районе — там проходили артиллерийские стрельбы в рамках совместного российско-китайского учения «Морское взаимодействие-2021», отметили в Минобороны.
Игнорируя это, корабль ВМС США поднял флаги расцвечивания, обозначающие подготовку к взлету с палубы вертолета и невозможность изменения курса и скорости, после чего попытался нарушить госграницу РФ.
«Действуя в рамках международных правил мореплавания, БПК «Адмирал Трибуц» взял курс на вытеснение нарушителя от российских территориальных вод. Эсминец УРО Chafee, убедившись в решимости экипажа российского корабля не допустить нарушения государственной границы, изменил направление и в 17:50 отвернул на обратный курс, когда до БПК «Адмирал Трибуц» оставалось менее 60 м», — заявили в оборонном ведомстве.
В Минобороны России подчеркнули, что действия экипажа эсминца стали грубым нарушением Международных правил предупреждения столкновения судов в море и российско-американского межправительственного соглашения о предотвращении инцидентов в открытом море и в воздушном пространстве над ним 1972 года.
Комментарии читателей Оставить комментарий
"Не поддаваться не провокации. Не отвечать не провокации"(21 июня 1941 года)
Если бы во главе страны стоял Товарищ Сталин, этого американского нарушителя просто уничтожили бы!
боевые железнодорожники с бама?
когда уже их начнут топить?
"Мы долго молча отступали
Досадно было-боя ждали.
Ворчали старики
"Мы что-на зимние квартиры?
Не смеют что ли командиры
Чужие изорвать мундиры о русские штыки?!"