Минобороны России заявило о попытке нарушения госграницы эсминцем США

17:04 15.10.2021

Эсминец Chafee ВМС США предпринял попытку пересечения российской границы в заливе Петра Великого. Его действия были пресечены большим противолодочным кораблем Тихоокеанского флота «Адмирал Трибуц», рассказали в Минобороны РФ.

«Сегодня, 15 октября, около 17:00 по местному времени эсминец Chafee (DDG 90) ВМС США, который уже несколько дней действует в акватории Японского моря, приблизился к территориальным водам Российской Федерации и предпринял попытку пересечения государственной границы», — заявили в министерстве.

«Адмирал Трибуц» по международному каналу связи предупредил Chafee (DDG 90) о недопустимости подобных действий. Помимо этого, эсминец находился в закрытом для судоходства районе — там проходили артиллерийские стрельбы в рамках совместного российско-китайского учения «Морское взаимодействие-2021», отметили в Минобороны.

Игнорируя это, корабль ВМС США поднял флаги расцвечивания, обозначающие подготовку к взлету с палубы вертолета и невозможность изменения курса и скорости, после чего попытался нарушить госграницу РФ.

«Действуя в рамках международных правил мореплавания, БПК «Адмирал Трибуц» взял курс на вытеснение нарушителя от российских территориальных вод. Эсминец УРО Chafee, убедившись в решимости экипажа российского корабля не допустить нарушения государственной границы, изменил направление и в 17:50 отвернул на обратный курс, когда до БПК «Адмирал Трибуц» оставалось менее 60 м», — заявили в оборонном ведомстве.

В Минобороны России подчеркнули, что действия экипажа эсминца стали грубым нарушением Международных правил предупреждения столкновения судов в море и российско-американского межправительственного соглашения о предотвращении инцидентов в открытом море и в воздушном пространстве над ним 1972 года.