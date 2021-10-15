Минобороны России заявило о попытке нарушения госграницы эсминцем США

Фото с сайта mil.ru

Эсминец Chafee ВМС США предпринял попытку пересечения российской границы в заливе Петра Великого. Его действия были пресечены большим противолодочным кораблем Тихоокеанского флота «Адмирал Трибуц», рассказали в Минобороны РФ.

«Сегодня, 15 октября, около 17:00 по местному времени эсминец Chafee (DDG 90) ВМС США, который уже несколько дней действует в акватории Японского моря, приблизился к территориальным водам Российской Федерации и предпринял попытку пересечения государственной границы», — заявили в министерстве.

«Адмирал Трибуц» по международному каналу связи предупредил Chafee (DDG 90) о недопустимости подобных действий. Помимо этого, эсминец находился в закрытом для судоходства районе — там проходили артиллерийские стрельбы в рамках совместного российско-китайского учения «Морское взаимодействие-2021», отметили в Минобороны.

Игнорируя это, корабль ВМС США поднял флаги расцвечивания, обозначающие подготовку к взлету с палубы вертолета и невозможность изменения курса и скорости, после чего попытался нарушить госграницу РФ.

«Действуя в рамках международных правил мореплавания, БПК «Адмирал Трибуц» взял курс на вытеснение нарушителя от российских территориальных вод. Эсминец УРО Chafee, убедившись в решимости экипажа российского корабля не допустить нарушения государственной границы, изменил направление и в 17:50 отвернул на обратный курс, когда до БПК «Адмирал Трибуц» оставалось менее 60 м», — заявили в оборонном ведомстве.

В Минобороны России подчеркнули, что действия экипажа эсминца стали грубым нарушением Международных правил предупреждения столкновения судов в море и российско-американского межправительственного соглашения о предотвращении инцидентов в открытом море и в воздушном пространстве над ним 1972 года.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 15.10.2021, 18:55
    Гость: Совет Генералисимуса:

    "Не поддаваться не провокации. Не отвечать не провокации"(21 июня 1941 года)

  2. 15.10.2021, 17:48
    Гость: Какой позор!

    Если бы во главе страны стоял Товарищ Сталин, этого американского нарушителя просто уничтожили бы!

  4. 15.10.2021, 17:33
    Гость: ONE

    когда уже их начнут топить?
    "Мы долго молча отступали
    Досадно было-боя ждали.
    Ворчали старики
    "Мы что-на зимние квартиры?
    Не смеют что ли командиры
    Чужие изорвать мундиры о русские штыки?!"

Все комментарии (5)
Выбор читателей
Вместо пляжа - адский труд: москвичи отправились автостопом в Крым, а попали в рабство в Дагестане
СССР
30 лет без СССР – не имеющее аналогов оболванивание трёхсот миллионов
Избранное
Горшенев, 9 апреля, «ГлавКлуб»
«Изучение истории СССР позволяет утверждать, что Советский Союз в 1971 году превосходил РФ образца 2021 года по многим показателям»
«Размен округов был ошибкой»: где меньше всего доверяют президенту и губернаторам
Белоруссия. Многовекторная суверенность: исторические истоки
Единственный и неповторимый Евгений Плющенко
Пожирателям разрешили «съесть» Байкал
Как повысить собственную трудоспособность? 5 главных методов
Охота на тупиковые ветки: в гибели группы Дятлова виноваты американцы?
Итоги II Международной премии «Чистый звук», 3 сентября, «Школа современной пьесы»
Стойкий, «наивная» и наглый клоун-попрошайка: как Меркель посетила Москву и Киев
Ответственность поручителя по кредиту