Президента Бразилии могут обвинить в массовых убийствах

07:39 20.10.2021

Против президента Бразилии Жаира Болсонару может быть выдвинуто обвинение в массовых убийствах. Как сообщает CNN, соответстующее представление может быть выдвинуто комиссией сената страны.

Согласно докладу по расследованию действий Болсонару во время пандемии COVID-19, он обвиняется в том, что его действия позволили коронавирусу распространиться среди населения в надежде на достижение коллективного иммунитета. Таким образом сенат обвиняет администрацию Болсонару в более чем половине всех смертей от COVID-19 в стране.

"Безрассудный подход правительства к пандемии подверг бразильцев конкретному риску массового заражения ", - отмечается в документе.

Кроме того, уголовные обвинения в массовых убийствах предлагается предъявить еще 69 лицам, в том числе трем сыновьям Болсонару и ряду чиновников. Окончательный документ будет обсужден в сенате сегодня, 20 октября. Отмечается, что некоторые его части могут быть изменены или обновлены до его официального представления.

В случае одобрения документа комиссией сената, отчет будет направлен генеральному прокурору Аугусто Арасу, у которого затем будет 30 дней, чтобы объявить о мерах, вытекающих из доклада. Арас, которого многие считают союзником Болсонару, как ожидается, не будет обвинять президента в убийстве.

По данным университета Джонса Хопкинса, в Бразилии за время пандемии зарегистрировано свыше 21,6 млн случаев COVID-19, скончались более 603 тыс. человек.