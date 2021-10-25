Генерал армии Судана ввел режим ЧП и распустил правительство

Генерал армии Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан объявил в стране режим чрезвычайного положения, а также распустил органы исполнительной власти - правительство и суверенный совет

Он отметил, что вмешаться в ситуацию армию заставили недавние трения между политическими силами в стране. Аль-Бурхан пообещал сформировать ответственное правительство, но сроков не назвал, сообщает «Интефакс» со ссылкой на Associated Press.

В ночь на понедельник местные военные задержали ряд министров переходного правительства, в том числе временного премьер-министра Абдаллу Хамдука.

По данным CNN, Хамдук и его жена Муна Абдалла были арестованы и доставлены в неизвестное место.

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