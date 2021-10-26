Цукерберг заявил о попытках дискредитировать Facebook

Владелец компании Facebook Марк Цукерберг считает, что ведутся скоординированные попытки оклеветать ее. 

Так, в минувший понедельник в СМИ появились публикации с новой серией расследования о проблеме в работе компании. Журналисты из 17 американских СМИ изучили тысячи страниц внутренних документов Facebook, которые оказались в распоряжении ее бывшей сотрудницы Фрэнсис Хауген. 

После этого журналисты выступили с утверждением, что руководство соцсети в собственных интересах пренебрегало принципами свободы слова и равноправия, а также предвзято относилось к некоторым группам пользователей, руководствуясь их языковой или территориальной принадлежностью, или политическим статусом. 

"Добросовестная критика помогает нам стать лучше. Но, на мой взгляд, то, что мы видим сейчас, это скоординированные усилия по выборочному использованию утекших документов с целью представить искаженную картину о нашей компании", - прокомментировал ситуацию Цукерберг. 

Он отметил, что компании не должны самостоятельно принимать все решения о своей медийной политики, в ряде вопросов необходимо государственное регулирование. "Речь идет в первую очередь не о деньгах, а о соблюдении баланса между сложными социальными ценностями. Я неоднократно просил о регулировании, чтобы внести ясность, потому что я не думаю, что компании должны принимать столько подобных решений самостоятельно", - резюмировал он.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 26.10.2021, 15:21
    Гость: Иван Иваныч

    С задачей компрометации фэйсбук прекрасно справляется сам. Как и Твиттер, где меня забанили навсегда.

  5. 26.10.2021, 11:09
    Гость: Гость

    Господа Цукерберг (Facebook), Брин (Google), и даже, пардон с Волож (Yandex N.V.) смело берут на себя право цензуры массовой информации.

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