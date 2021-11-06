CNN: директор ЦРУ посетил Москву для предупреждения РФ в отношении Украины

Цель приезда директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильяма Бернса в Москву состояла в том, чтобы дать понять России, что Соединенные Штаты пристально наблюдают за предполагаемым сосредоточением российских войск около украинской границы, пишет ТАСС со ссылкой на телеканал CNN. 

По его сведениям, на встречах в Москве Бернс пытался предостеречь РФ от любых планов по проведению каких-либо наступательных операций, отмечая, что США очень внимательно отслеживают все перемещения российских войск.

Как отмечает телеканал, глава американского разведывательного ведомства в ходе своего официального двухдневного визита на этой неделе также выражал обеспокоенность тем, что Россия якобы может использовать экспорт газа в качестве рычага давления на Украину и страны Европы, где к зиме может начаться новый энергетический кризис.

После встреч в Москве, где глава ЦРУ провел переговоры с секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым и директором Службы внешней разведки РФ Сергеем Нарышкиным, Бернс позвонил в среду президенту Украины Владимиру Зеленскому, чтобы передать обеспокоенность американской администрации по поводу действий РФ и заверить украинского лидера о пристальном наблюдении за активностью российских войск. 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 06.11.2021, 22:34
    Гость: дать понять России, что Соединенные Штаты пристально наблюда

    хамство сша просто зашкаливает и это всё от беззубой политики воровской власти. А откуда могут появиться зубы, когда вся эта малина по самые фаберже погружена в запад. Недвижимость там, детки-тётки там, бабки там, самолёты личные на случай шухера отправятся туда.

  3. 06.11.2021, 20:01
    Гость: Чекист

    Жалкая и беззубая российская власть в лице глав «силовых ведомств» клялись и божились приехавшему барину что РФ не имеет никаких силовых или военных планов против Украины и не собирается шантажировать их углем или газом, все поставки идут четко по графику в зависимости от заказа и оплаты. А црушник им всем на последок погрозил пальцем со словами смотрите у меня прохвосты и они полезли под стол. После ухода барина их потом с трясущимися руками извлекали оттуда личные охранники. А президент опережая события загодя нырнул в свой бункер и затаился.

  4. 06.11.2021, 19:05
    Гость: Слизняк

    Ваша правда? С каких пор директора ЦРУ будут вести международные переговоры? А МИД и дипломаты зачем? Значит конкретика переговоров лежит в плоскости разведок. Ну конечно, болтуны уже заявили, что Россия будет сливать Китай, а США сольёт Украину. Украина всем надоела, а Тайвань оказался подороже майки? Афганистан уже доказал решимость президента в этом направлении? Сколько вопросов! Но никто не даст правдивый ответ. Такова специфика директора ЦРУ

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