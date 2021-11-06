CNN: директор ЦРУ посетил Москву для предупреждения РФ в отношении Украины

13:00 6.11.2021

Цель приезда директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильяма Бернса в Москву состояла в том, чтобы дать понять России, что Соединенные Штаты пристально наблюдают за предполагаемым сосредоточением российских войск около украинской границы, пишет ТАСС со ссылкой на телеканал CNN.

По его сведениям, на встречах в Москве Бернс пытался предостеречь РФ от любых планов по проведению каких-либо наступательных операций, отмечая, что США очень внимательно отслеживают все перемещения российских войск.

Как отмечает телеканал, глава американского разведывательного ведомства в ходе своего официального двухдневного визита на этой неделе также выражал обеспокоенность тем, что Россия якобы может использовать экспорт газа в качестве рычага давления на Украину и страны Европы, где к зиме может начаться новый энергетический кризис.

После встреч в Москве, где глава ЦРУ провел переговоры с секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым и директором Службы внешней разведки РФ Сергеем Нарышкиным, Бернс позвонил в среду президенту Украины Владимиру Зеленскому, чтобы передать обеспокоенность американской администрации по поводу действий РФ и заверить украинского лидера о пристальном наблюдении за активностью российских войск.