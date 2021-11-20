В Финляндии задумались о строительстве забора на границе с Россией

23:21 20.11.2021

В Финляндии обсуждают идею строительства заграждений на границе с Россией, которые не позволили бы мигрантам пересекать ее вне контрольно-пропускных пунктов. Об этом сообщает общественная телерадиовещательная корпорация Yle.

"Специалисты строительной сферы сочли идею смехотворной и неосуществимой ввиду отсутствия на границе необходимой инфраструктуры, в том числе дорог", — цитирует сообщение РИА Новости.

12 ноября с предложением построить забор выступил бывший министр внутренних дел, депутат от оппозиционной Коалиционной партии Кай Мюккянен. В политическом издании Demokraatti он призвал правительство рассмотреть этот вопрос.

