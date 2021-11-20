В Финляндии задумались о строительстве забора на границе с Россией
В Финляндии обсуждают идею строительства заграждений на границе с Россией, которые не позволили бы мигрантам пересекать ее вне контрольно-пропускных пунктов. Об этом сообщает общественная телерадиовещательная корпорация Yle.
"Специалисты строительной сферы сочли идею смехотворной и неосуществимой ввиду отсутствия на границе необходимой инфраструктуры, в том числе дорог", — цитирует сообщение РИА Новости.
12 ноября с предложением построить забор выступил бывший министр внутренних дел, депутат от оппозиционной Коалиционной партии Кай Мюккянен. В политическом издании Demokraatti он призвал правительство рассмотреть этот вопрос.
Комментарии читателей Оставить комментарий
От каких мигрантов финны собрались отгородиться? Жители России массово нелегально лезут в Финляндию, типа как беженцы в Германию? Не слышал про такое...
Похоже КВНщики МЗСИ (Московский заборостроительный институт) получили дипломы и разъехались по всему свету.
Запретить продажу круглого леса и досок. Пусть огораживаются плетнями и дувалами.
Финнам нужно не думать а быстрее делать забор и повыше метра на 3 так оно спокойней. И дорог нет это только с российской стороны, у финнов там довольно разветвлённая сеть приличных дорог везде, хотя климатические условия и ландшафт идентичный как на российской стороне. Помните линию обороны Маннергейма финны создали что доблестная советская армия долго не могла её преодолеть и понесла огромные потери.
Специалисты строительной сферы сочли идею смехотворной и неосуществимой ввиду отсутствия на границе необходимой инфраструктуры, в том числе дорог", — цитирует сообщение РИА Новости.
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Я никогда не поверю что финны скажут что то необосновано-они это всегда доказывали.
Я не верю что РИА Новости в данном случае говорят серьезно. Потому что серьезно они могут говорить только вещи такого уровня" Он стоит,он идет .он едет, он садится на стул." А " специалисты строительной сферы сочли.." то это их обычное фуфло. Уже потому что специалистов могли бы назвать.
А вообще это позорище. Россия ведь никогда даже не подумает от финнов отгораживаться. Потому что финны добрые цивилизованные соседи. Но есть отличные новости -на фоне последней выходки -втюхивания Польше мигрантов, Англия и Европа начли прорабатывать вопрос о санкциях по лекалам Навального. И это здравый,приводящий в восторг,конец вонище.