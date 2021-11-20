В Финляндии задумались о строительстве забора на границе с Россией

В Финляндии обсуждают идею строительства заграждений на границе с Россией, которые не позволили бы мигрантам пересекать ее вне контрольно-пропускных пунктов. Об этом сообщает общественная телерадиовещательная корпорация Yle.

"Специалисты строительной сферы сочли идею смехотворной и неосуществимой ввиду отсутствия на границе необходимой инфраструктуры, в том числе дорог", — цитирует сообщение РИА Новости.

12 ноября с предложением построить забор выступил бывший министр внутренних дел, депутат от оппозиционной Коалиционной партии Кай Мюккянен. В политическом издании Demokraatti он призвал правительство рассмотреть этот вопрос.
 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 21.11.2021, 08:19
    Гость: помогите понять

    От каких мигрантов финны собрались отгородиться? Жители России массово нелегально лезут в Финляндию, типа как беженцы в Германию? Не слышал про такое...

  2. 21.11.2021, 07:39
    Гость: Людвиг Аристархович

    Похоже КВНщики МЗСИ (Московский заборостроительный институт) получили дипломы и разъехались по всему свету.

  3. 21.11.2021, 07:36
    Гость: Полковник В.О.Вырыпаев, соратник генерала В.О.Каппеля

    Запретить продажу круглого леса и досок. Пусть огораживаются плетнями и дувалами.

  4. 21.11.2021, 07:22
    Гость: Питон

    Финнам нужно не думать а быстрее делать забор и повыше метра на 3 так оно спокойней. И дорог нет это только с российской стороны, у финнов там довольно разветвлённая сеть приличных дорог везде, хотя климатические условия и ландшафт идентичный как на российской стороне. Помните линию обороны Маннергейма финны создали что доблестная советская армия долго не могла её преодолеть и понесла огромные потери.

  5. 21.11.2021, 06:47
    Гость: Григорий

    Специалисты строительной сферы сочли идею смехотворной и неосуществимой ввиду отсутствия на границе необходимой инфраструктуры, в том числе дорог", — цитирует сообщение РИА Новости.
    """"""""""""""
    Я никогда не поверю что финны скажут что то необосновано-они это всегда доказывали.
    Я не верю что РИА Новости в данном случае говорят серьезно. Потому что серьезно они могут говорить только вещи такого уровня" Он стоит,он идет .он едет, он садится на стул." А " специалисты строительной сферы сочли.." то это их обычное фуфло. Уже потому что специалистов могли бы назвать.
    А вообще это позорище. Россия ведь никогда даже не подумает от финнов отгораживаться. Потому что финны добрые цивилизованные соседи. Но есть отличные новости -на фоне последней выходки -втюхивания Польше мигрантов, Англия и Европа начли прорабатывать вопрос о санкциях по лекалам Навального. И это здравый,приводящий в восторг,конец вонище.

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