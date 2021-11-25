Премьер Швеции подала в отставку спустя несколько часов после избрания
Премьер-министр Швеции Магдалена Андерсон подала в отставку спустя несколько часов после ее избрания на этот пост.
Как сообщает "Интерфакс", причиной стал выход Партии охраны окружающей среды из коалиции, составляющей правительство меньшинства в Швеции. "Я не хочу возглавлять правительство, в котором могут быть основания для сомнений в его легитимности", - заявила политик, отметив, что в дальнейшем будет готова возглавить однопартийное правительство, в котором будет представлена только ее Социал-демократическая рабочая партия.
Шведский однопалатный парламент риксдаг 24 ноября утвердил Андерссон на посту главы правительства, она стала первой в истории страны женщиной, занявшей этот пост. После этого депутаты отказались поддержать правительственный проект бюджета, проголосовав за документ, предложенный оппозицией, в которую входит партия "Шведские демократы", являющаяся националистической и правопопулистской.
Андерссон поначалу заявила, что может управлять страной с бюджетом, представленным оппозицией, однако партии "зеленых" не понравилось, что в разработке бюджета участвовали "Шведские демократы", из-за чего партия покинула правительство.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Всякое бывает. Вспомнила, что утюг оставила дома невыключенным. Это Швеция. Есть там премьер или нет, ничего в мире не меняется.
Зачем цепляться за власть, если она приносит только геморройные заботы, но не приносит денег.
Девушка же не мазохист.
Бу-га-га...
ха-ха-ха-ха.
Тетенька решила порулить, так сказать, потешить эго. Но старшие товарищи, нацеленные исключительно на распил бюджета в свою пользу, быстренько ее поправили толчком пятки в филейную часть.
Все логично... пилить и откатывать будут посторонние, а она только риски нести.
"Карету мне, карету" (с)
Вам - это кому? Глубинному народу?