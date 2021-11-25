Премьер Швеции подала в отставку спустя несколько часов после избрания

Премьер-министр Швеции Магдалена Андерсон подала в отставку спустя несколько часов после ее избрания на этот пост.

Как сообщает "Интерфакс", причиной стал выход Партии охраны окружающей среды из коалиции, составляющей правительство меньшинства в Швеции. "Я не хочу возглавлять правительство, в котором могут быть основания для сомнений в его легитимности", - заявила политик, отметив, что в дальнейшем будет готова возглавить однопартийное правительство, в котором будет представлена только ее Социал-демократическая рабочая партия.

Шведский однопалатный парламент риксдаг 24 ноября утвердил Андерссон на посту главы правительства, она стала первой в истории страны женщиной, занявшей этот пост. После этого депутаты отказались поддержать правительственный проект бюджета, проголосовав за документ, предложенный оппозицией, в которую входит партия "Шведские демократы", являющаяся националистической и правопопулистской.

Андерссон поначалу заявила, что может управлять страной с бюджетом, представленным оппозицией, однако партии "зеленых" не понравилось, что в разработке бюджета участвовали "Шведские демократы", из-за чего партия покинула правительство.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 25.11.2021, 15:34
    Гость: Громко зевая

    Всякое бывает. Вспомнила, что утюг оставила дома невыключенным. Это Швеция. Есть там премьер или нет, ничего в мире не меняется.

  2. 25.11.2021, 15:09
    Гость: личный опыт

    Зачем цепляться за власть, если она приносит только геморройные заботы, но не приносит денег.
    Девушка же не мазохист.
    Бу-га-га...

  3. 25.11.2021, 15:07
    Гость: личный опыт

    ха-ха-ха-ха.
    Тетенька решила порулить, так сказать, потешить эго. Но старшие товарищи, нацеленные исключительно на распил бюджета в свою пользу, быстренько ее поправили толчком пятки в филейную часть.

  4. 25.11.2021, 14:28
    Гость: личный опыт

    Все логично... пилить и откатывать будут посторонние, а она только риски нести.
    "Карету мне, карету" (с)

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