Премьер Швеции подала в отставку спустя несколько часов после избрания

08:50 25.11.2021

Премьер-министр Швеции Магдалена Андерсон подала в отставку спустя несколько часов после ее избрания на этот пост.

Как сообщает "Интерфакс", причиной стал выход Партии охраны окружающей среды из коалиции, составляющей правительство меньшинства в Швеции. "Я не хочу возглавлять правительство, в котором могут быть основания для сомнений в его легитимности", - заявила политик, отметив, что в дальнейшем будет готова возглавить однопартийное правительство, в котором будет представлена только ее Социал-демократическая рабочая партия.

Шведский однопалатный парламент риксдаг 24 ноября утвердил Андерссон на посту главы правительства, она стала первой в истории страны женщиной, занявшей этот пост. После этого депутаты отказались поддержать правительственный проект бюджета, проголосовав за документ, предложенный оппозицией, в которую входит партия "Шведские демократы", являющаяся националистической и правопопулистской.

Андерссон поначалу заявила, что может управлять страной с бюджетом, представленным оппозицией, однако партии "зеленых" не понравилось, что в разработке бюджета участвовали "Шведские демократы", из-за чего партия покинула правительство.