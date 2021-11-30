Лукашенко может попросить Путина вернуть в Белоруссию ядерное оружие

19:24 30.11.2021

Белоруссия предложит России разместить ядерное оружие на своей территории, заявил в интервью РИА Новости Александр Лукашенко.

Генсек альянса Йенс Столтенберг сообщил ранее, что если Германия откажется стать местом дислокации для этого типа вооружений, то они могут оказаться в других странах Европы, в том числе к востоку от немецких границ.

"(В таком случае. — Прим. ред.) я предложу Путину вернуть ядерное оружие в Беларусь. <...> То ядерное оружие, которое будет наиболее эффективно при таком соприкосновении. Мы же на территории Белоруссии к этому готовы. Я как рачительный, извините, хозяин ничего не разрушил. Все "сараи" стоят на месте", — сказал Лукашенко.

После распада СССР на белорусской территории находились десятки зарядов к стратегическим межконтинентальным ракетам "Тополь" и более тысячи тактических ядерных боеголовок. Минск согласился на вывод вооружение после подписания Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).