Лукашенко может попросить Путина вернуть в Белоруссию ядерное оружие
Белоруссия предложит России разместить ядерное оружие на своей территории, заявил в интервью РИА Новости Александр Лукашенко.
Генсек альянса Йенс Столтенберг сообщил ранее, что если Германия откажется стать местом дислокации для этого типа вооружений, то они могут оказаться в других странах Европы, в том числе к востоку от немецких границ.
"(В таком случае. — Прим. ред.) я предложу Путину вернуть ядерное оружие в Беларусь. <...> То ядерное оружие, которое будет наиболее эффективно при таком соприкосновении. Мы же на территории Белоруссии к этому готовы. Я как рачительный, извините, хозяин ничего не разрушил. Все "сараи" стоят на месте", — сказал Лукашенко.
После распада СССР на белорусской территории находились десятки зарядов к стратегическим межконтинентальным ракетам "Тополь" и более тысячи тактических ядерных боеголовок. Минск согласился на вывод вооружение после подписания Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).
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Батька наконец то официально признал Крым российским. И собрался туда с визитом не через Укарину а заедет с российской стороны, может и мост оценит за одно. Жди очередную истерику на Украине. На вопрос не ботся ли он противостояния с НАТО, он ответил мы будем стоять до конца, вот только есть сомнения чтобы в кремле не дрогнули и не побежали как крысы а согласились поддержать Белоруссию.
Как ранее заявил президент на форуме ВТБ Капитал «Россия зовет!», Москва уже сейчас может ответить на возможное появление на Украине ударных ракетных комплексов НАТО, угрожающих России. Это очередной блеф кремля, потому что как известно все ракетные комплексы наземного базирования среднего (1-5.5 тыс км) и малого (0.5-1 тыс км) радиуса действия были предательски уничтожены. А было уничтожено 1836 ракет и 851 пусковых установок. Сейчас в РФ нет таких ракет и пусковых комплексов вообще не считая нескольких экспериментальных в Плесецке. Как, кто и на какие деньги будет строить заново весь этот арсенал? Были уничтожены не только сами ракеты но и производственные мощности где их делали и многие остались в бывших республиках. Кремлю крайне не хочется и не выгодно в это дело ввязываться, это будет означать что меньше будет куплено яхт и бизнес джетов олигархами. Это не проявление миролюбия а просто попытки оттянуть и не допустить разворачивания заново ракет средней дальности вблизи РФ так как это крайне не выгодно и подготовить ответ будет крайне затруднительно в нынешних условиях. Чтобы ракетный арсенал имел хоть какой то вес нужно как минимум 100 таких комплексов а не несколько единиц для парада. А тем более с этой безумной ковидной истерией кремля, с их дурацкими приказами отстранять от работы не привитых, это просто парализует все остатки промышленности и бизнеса. Тем более многие компоненты придётся искать и заказывать на внешних рынках.
Уважаемый?
Для дешёвых понтов
Он попал, но Европа все равно его скинет