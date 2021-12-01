Генсек ООН назвал несправедливыми ограничения на поездки из-за COVID-19
Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш на пресс-конференции в Нью-Йорке назвал «несправедливым» введение новых ограничений в связи с распространением штамма коронавируса «омикрон».
Гуттериш заявил, что очередные запреты на путешествия «не только несправедливые и карательные, но и неэффективные». По его словам, ограничения изолируют некоторые регионы и целые страны.
Напомним, штамм «омикрон» был выявлен в ноябре на юге Африки. Ранее глава ВОЗ Теодрос Адханом Гебрейесус сообщил, что случаи заболевания новым штаммом были выявлены как минимум в 23 странах мира.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Антоха еще не слышал о казанских новациях в области межрайонного городского туризма. Хотел бы я знать, каким бы ненормативным синонимом "несправедливо" он назвал эти "новации", учитывая что татарстанская администрация подтерлась не только конституцией рф и конституцией татарстана, но и Всеобщей декларацией прав человека ООН, которой заведует Тоха.
Антониу Гуттеришу!