Генсек ООН назвал несправедливыми ограничения на поездки из-за COVID-19

Антониу Гуттериш

Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш на пресс-конференции в Нью-Йорке назвал «несправедливым» введение новых ограничений в связи с распространением штамма коронавируса «омикрон».

Гуттериш заявил, что очередные запреты на путешествия «не только несправедливые и карательные, но и неэффективные». По его словам, ограничения изолируют некоторые регионы и целые страны.

Напомним, штамм «омикрон» был выявлен в ноябре на юге Африки. Ранее глава ВОЗ Теодрос Адханом Гебрейесус сообщил, что случаи заболевания новым штаммом были выявлены как минимум в 23 странах мира. 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 02.12.2021, 01:52
    Гость: Всеобщая декларация прав человека

    Антоха еще не слышал о казанских новациях в области межрайонного городского туризма. Хотел бы я знать, каким бы ненормативным синонимом "несправедливо" он назвал эти "новации", учитывая что татарстанская администрация подтерлась не только конституцией рф и конституцией татарстана, но и Всеобщей декларацией прав человека ООН, которой заведует Тоха.

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