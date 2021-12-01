Генсек ООН назвал несправедливыми ограничения на поездки из-за COVID-19

23:18 1.12.2021

Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш на пресс-конференции в Нью-Йорке назвал «несправедливым» введение новых ограничений в связи с распространением штамма коронавируса «омикрон».

Гуттериш заявил, что очередные запреты на путешествия «не только несправедливые и карательные, но и неэффективные». По его словам, ограничения изолируют некоторые регионы и целые страны.

Напомним, штамм «омикрон» был выявлен в ноябре на юге Африки. Ранее глава ВОЗ Теодрос Адханом Гебрейесус сообщил, что случаи заболевания новым штаммом были выявлены как минимум в 23 странах мира.