Папа Римский готов приехать в Москву для встречи с патриархом Кириллом
Папа Римский Франциск заявил о готовности приехать в Москву для встречи с патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Также Франциск отметил, что в скором времени Рим посетит высокопоставленный представитель РПЦ, в ходе визита которого будет принято решение о месте и дате встречи с Кириллом.
«Встреча с патриархом Кириллом на обозримом горизонте. Думаю, на следующей неделе ко мне приедет Иларион (глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский - прим.ред.), чтобы согласовать возможную встречу», - цитирует ТАСС слова Франциска.
При этом сам Иларион сообщил, что встреча намечена на 20-е числа декабря.
«В 20-х числах декабря запланирована моя встреча с Папой Римским Франциском. Я предполагаю поздравить его от имени Святейшего Патриарха Кирилла с 85-летием, а также обсудить с ним широкий круг вопросов, касающихся двусторонних отношений между нашими Церквами. В числе этих вопросов - возможная в дальнейшем встреча Папы Франциска с Патриархом Кириллом. Ни место, ни дата этой встречи пока не определены», - говорится в комментарии митрополита.
Напомним, ранее митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) заявил, что кампанию против QR-кодов и антипрививочную кампанию в России координируют из-за рубежа. По его мнению, «есть такие силы, которые заинтересованы в том, чтобы мы все постепенно повымирали и нашу землю можно было забрать».
Комментарии читателей Оставить комментарий
прагматичными, церковь была, но попы знали место,с Втиканом контакты были натянутые и минимальные.
А наши-то, наши только шастают в тот Ватикан.
А русские ЦАРИ тот Ватикан не жаловали..
В конце XV века образовалось единое Российское государство. Россия в то время состояла в союзе с турецким вассалом – Крымским ханством. Однако уже тогда, задолго до того, как столкнулись реальные интересы России и Турции, Рим и Венеция пытались стравить эти две державы.
Идеей-фикс Ватикана всегда было обращение «восточных схизматиков» в католичество. Взятие турками Константинополя в 1453 году, казалось, открывало для этого благоприятные перспективы. Хотя турки не препятствовали исповеданию своими новыми подданными православной веры (около, а то и больше половины населения Османской империи были христианами), но политическая зависимость константинопольского патриарха от иноверного султана неприятно отзывалась в сознании православных, чем Рим успешно спекулировал. Римский «святой» престол рассчитывал создать коалицию европейских держав под своей эгидой и восстановить Византийскую империю, но обратить её христианское население в католичество напрямую или посредством унии. Планы папского престола активно поддерживала Венеция, где нашла убежище бежавшая элита Византии, которая ещё в 1204 году, после Четвёртого крестового похода, владела Константинополем. Но одной Венеции для осуществления этого обширного геополитического проекта было мало. В поисках орудия для своих замыслов Ватикан обратился
обратился к Восточной Европе – Польше и Литве, а также к недавно возникшей загадочной России. В 1472 году Ватикан удачно выдал византийскую принцессу, католичку Зою, замуж за московского великого князя Ивана III. История этого сватовства и этого брака выдаёт блестяще проведённую папским престолом совместно с Венецией «спецоперацию» по внедрению своего агента влияния в высшие сферы «схизматического» государства. Однако на последнем этапе «спецоперация» внезапно сорвалась. «Агент» оказался двойной: вместо того чтобы способствовать принятию правящим классом Московии униатства, Зоя обернулась православной царицей Софьей, а папский легат был выдворен из России. Тем не менее идея преемственности России от Византии была посеяна и дала горькие всходы. Об этом сообщает "Рамблер
Давно известно, что ВАТИКАН -враг, РИ, СССР и втающей с колен РФ,но почему-то руководсчтыо РФ и наше фсьо РПЦ подозрительтно часто и плотно общаются с Ватиканом.
восходят к концу XV века. Первое представительство России при Ватикане было аккредитовано в 1817 году.
В течение нескольких десятилетий СССР оставался одним из наиболее закрытых для Ватикана государств. Период наибольшего потепления межгосударственных отношений пришелся на понтификат Павла VI (1963-1978). 30 января 1967 года в Ватикан впервые с официальным визитом прибыл председатель Президиума Верховного Совета СССР Николай Подгорный.
Дважды состоялись кратковременные встречи советского министра иностранных дел Андрея Громыко с епископами Рима: первая встреча состоялась в Нью-Йорке 4 октября 1965 года, где на заседании ООН с приветственным словом выступил Павел VI. Сам папа четыре раза принимал у себя главу советского дипломатического корпуса: первый раз неофициально 27 апреля 1966 года, затем 12 ноября 1970 года, 21 февраля 1974 года и 28 июня 1975 года. Дважды встречался с Громыко Иоанн Павел II: 24 января 1979 года и 27 февраля 1985 года. Результатами каждой из этих встреч было незначительное смягчение политики советского государства в отношении религии вообще и католической церкви, в частности.
1 декабря 1989 года председатель Верховного Совета СССР Михаил Горбачев нанес официальный визит папе Иоанну Павлу II. Второй раз Горбачев был принят в Ватикане 18 ноября 1990 года.
15 марта 1990 года Советский Союз и Ватикан установили официальные отношения. После распада СССР, 5 сентября 1991 года, Ватикан признал независимость и суверенитет Российской Федерации.
и понеслось
в день 80-летия, указом президента РФ Дмитрия Медведева Горбачёв награждён орденом Святого апостола Андрея Первозванного.
ПРИЧИНА почему так с Украиной вышло, все политлоги и историк ЭТО ЗНАЮТ, но ни разу нигде не скзали, только оскорбляют украинцев
1 декабря 1989 года в Ватикане состоялась встреча папы римского Иоанна Павла II и Михаила Горбачёва, которая дала старт т.н. официальной легализации Украинской католической церкви (УГКЦ) на Украине, регистрации грекокатолических общин и проведение богослужений. «Легализация» вылилась в погромы православных общин и насильственное их переведением в унию, в захват храмов и убийства православных священников, в поджоги домов защитников православия. К концу января 1990 года на территории Львовской и Тернопольской православных епархий было захвачено 230 храмов, на территории Ивано-Франковской епархии...
После Великой Отечественной униаты были ЗАПРЕЩЕНЫ.
С началом перестройки они неоднократно обращались к Горбачеву и нашей СОВЕСТИ -Сахарову, чтобы им разрешили вернуться.
Тут тонеости есть, они служат по православному обряду, но подчиняются Ватикану и праздники церковные отмечают как и католики. Создана эта церковь после Люблинской если не ошибаюс унии, для перехода украинцев и белорусов Западных границ в католики. Для окатоличивания.
Горбачев выпустил их из подполья, доложил Папе Римскому и тут жеи на Украину потянулись эмиссары из Америки и Канады, стали поступать финансы и литература..
ВОТ ОНО,
"Есть!" - ответил Иларион. И отправился к папе римскому, который давно зарится на наши земли, как бы подобраться и грабить русских и уничтожить Православие. Напомним, что Ватикан был непосредственно задействован в организации "крысиных троп" в рамках операции Paperclip, когда нацистских преступников вывозили из Берлина под канонады советской артиллерии.
Именно эти силы, в т.ч. Ватикан, замараны в педофильских скандалах, это предатели Христа, поклоняющиеся нечистой силе, демону пачамаме, и ещё Достоевский писал, что католики хуже язычников, потому что Христа на деньги перевели.
После того, как в стране, победившей фашизм, предлагают обозначать людей цифровыми кодами, что было осуждено в Нюрнберге и за что наши родные проливали кровь и отдали свои жизни, пытаются насаждать дискриминацию и сегрегацию и принудительную медицину под видом "заботы", Ватикан, требующий, чтобы католики все искажали образ и подобие Божие генной модификацией, губя свою бессмертную душу (тут Иларион пляшет под дудку папы римского!) лезет в Россию! Обмен иудиными поцелуями на Кубе уже состоялся, мы это помним, теперь верховный сатанист из Рима, намеренный проталкивать единую религию (т.е. поклонение бесовщине), т.к. по замыслу фашиста Шваба (Ротшильда) и Ко, единым должно быть не только правительство и цифровая валюта, но и религия, и люди должны превратиться в безликий чипированный трансгуманный скот!
Прочь, римский сатанист,изыди!
Встреча с ним НЕПРИЕМЛЕМА! Ноги его не должно быть на Святой Руси!