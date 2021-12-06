Папа Римский готов приехать в Москву для встречи с патриархом Кириллом

18:50 6.12.2021

Папа Римский Франциск заявил о готовности приехать в Москву для встречи с патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Также Франциск отметил, что в скором времени Рим посетит высокопоставленный представитель РПЦ, в ходе визита которого будет принято решение о месте и дате встречи с Кириллом.

«Встреча с патриархом Кириллом на обозримом горизонте. Думаю, на следующей неделе ко мне приедет Иларион (глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский - прим.ред.), чтобы согласовать возможную встречу», - цитирует ТАСС слова Франциска.

При этом сам Иларион сообщил, что встреча намечена на 20-е числа декабря.

«В 20-х числах декабря запланирована моя встреча с Папой Римским Франциском. Я предполагаю поздравить его от имени Святейшего Патриарха Кирилла с 85-летием, а также обсудить с ним широкий круг вопросов, касающихся двусторонних отношений между нашими Церквами. В числе этих вопросов - возможная в дальнейшем встреча Папы Франциска с Патриархом Кириллом. Ни место, ни дата этой встречи пока не определены», - говорится в комментарии митрополита.

Напомним, ранее митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) заявил, что кампанию против QR-кодов и антипрививочную кампанию в России координируют из-за рубежа. По его мнению, «есть такие силы, которые заинтересованы в том, чтобы мы все постепенно повымирали и нашу землю можно было забрать».