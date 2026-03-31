Песков анонсировал меры в случае соучастия ЕС в ударах Киева по Ленобласти
Если страны Европейского союза предоставляют свое воздушное пространство Вооруженным силам Украины (ВСУ) для нанесения ударов по российской территории, Кремль сделает выводы и примет меры, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ему задали вопрос об участившихся массовых налетах украинских беспилотников по регионам Северо-Западного федерального округа (СЗФО). Журналисты напомнили, что в СМИ появились сообщения о содействии стран ЕС в этих атаках — путем открытия воздушного пространства для БПЛА ВСУ.
«Если это имеет место, предоставление воздушного пространства против РФ, это обяжет нас сделать выводы и принять меры», — приводит слова Пескова Газета.RU.
Атаки украинских беспилотников на Ленобласть продолжаются на протяжении нескольких дней. Глава региона сообщил о троих пострадавших, среди которых двое детей. Повреждения получил порт в Усть-Луге.
SHOT заявил, что эти налеты стали возможными благодаря содействию Латвии, Литвы и Эстонии, которые якобы открыли свое воздушное пространство для пролета украинских боевых дронов в Россию.
Какие меры? МИД выразит озабоченность? Уже привыкли!
Видимо евреев в Иране нет, ну так, логически. А у нас, резиновые красные линии, благодаря кому?
польша сильна, нам бы с этими справиться.
а фломастеры ли остались для "мер"??
"А Я говорю вам: не противься злому. Но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую".