Зеленский: Москва дала Киеву два месяца на вывод ВСУ из Донбасса

Россия дала Украине два месяца на вывод ВСУ с территории Донбасса, в противном случае условия мирного договора изменятся, заявил Владимир Зеленский, ссылаясь на слова американских посредников, пишет RT.

Зеленский подтвердил, что Россия в качестве условия завершения конфликта требует полного выхода ВСУ с территории Донбасса.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Зеленскому следует своевременно принять решение по мирному урегулированию на Украине, позже, судя по динамике на фронте, это обойдётся Киеву дороже.

В Кремле также называли выход ВСУ с территории Донбасса очень важным условием России в переговорах.

Зеленский при этом утверждал, что отказ от Донбасса расколет украинское общество и украинцы якобы этого не простят.

  2. 31.03.2026, 19:39
    Гость: Гость

    Странная закономерность появилась. Почему мы, россияне, узнаем все новости по Украине от Зеленского? Через наши российские СМИ. А где Песков, Ушаков, Лавров?

  4. 31.03.2026, 19:31
    Гость: тоже-врач

    Очередная мирная пауза. Кое-кто снова решил дать врагу передышку, пока Штаты заняты в Иране.

  5. 31.03.2026, 19:28
    Гость: Буратиносъ

    Донбасс - это само собой.Главное - Одесса и Николаев,т.е. побережье и коридор на помощь по-настоящему Героическому Приднестровью.

