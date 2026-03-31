Зеленский: Москва дала Киеву два месяца на вывод ВСУ из Донбасса
Россия дала Украине два месяца на вывод ВСУ с территории Донбасса, в противном случае условия мирного договора изменятся, заявил Владимир Зеленский, ссылаясь на слова американских посредников, пишет RT.
Зеленский подтвердил, что Россия в качестве условия завершения конфликта требует полного выхода ВСУ с территории Донбасса.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Зеленскому следует своевременно принять решение по мирному урегулированию на Украине, позже, судя по динамике на фронте, это обойдётся Киеву дороже.
В Кремле также называли выход ВСУ с территории Донбасса очень важным условием России в переговорах.
Зеленский при этом утверждал, что отказ от Донбасса расколет украинское общество и украинцы якобы этого не простят.
Комментарии читателей Оставить комментарий
а запорожье и херсонщину бандерам на растерзание оставите????
Странная закономерность появилась. Почему мы, россияне, узнаем все новости по Украине от Зеленского? Через наши российские СМИ. А где Песков, Ушаков, Лавров?
забыл про денацификацию и демилитаризацию?
Очередная мирная пауза. Кое-кто снова решил дать врагу передышку, пока Штаты заняты в Иране.
Донбасс - это само собой.Главное - Одесса и Николаев,т.е. побережье и коридор на помощь по-настоящему Героическому Приднестровью.