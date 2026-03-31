Зеленский: Москва дала Киеву два месяца на вывод ВСУ из Донбасса

Россия дала Украине два месяца на вывод ВСУ с территории Донбасса, в противном случае условия мирного договора изменятся, заявил Владимир Зеленский, ссылаясь на слова американских посредников, пишет RT.

Зеленский подтвердил, что Россия в качестве условия завершения конфликта требует полного выхода ВСУ с территории Донбасса.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Зеленскому следует своевременно принять решение по мирному урегулированию на Украине, позже, судя по динамике на фронте, это обойдётся Киеву дороже.

В Кремле также называли выход ВСУ с территории Донбасса очень важным условием России в переговорах.

Зеленский при этом утверждал, что отказ от Донбасса расколет украинское общество и украинцы якобы этого не простят.