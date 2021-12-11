Премьер-министр Польши выдвинул ультиматум России

© KM.RU, Александра Воздвиженская

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в беседе с газетой la Repubblica выдвинул ультиматум России по поводу дальнейших взаимоотношений с европейскими странами.

Политик утверждает, что Москва "исследует границы дозволенного" и хочет "разделить Европу". "Россия должна решить: она хочет быть с Европой или против Европы", — заявил Моравецкий.

По его мнению, Запад в лице этой части света покажет слабость, если даст согласие на запуск газопровода "Северный поток — 2", который, по словам Моравецкого, "должен был стать символом и инструментом господства России над Центрально-Восточной Европой".

"Время уступок закончилось. На жесткую политику у нас должен быть резкий ответ в виде жестких санкций", — цитирует польского премьера РИА Новости.
 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 11.12.2021, 13:24
    Гость: а кому эти вечные

    Попрошайки и скандалисты нужны? Какое вменяемое государство единолично захочет этих пар-тов кормить? Пусть уж коллективный ЕС их тянет

  3. 11.12.2021, 13:15
    Гость: Тут неверно

    Это конармейцы попомнили польские клинки. Поимели их поляки неплохо, а родная советская власть бросила, как собак, в польском плену. "У нас нет военнопленных- у нас есть только предатели"9И.В. Сталин)

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