Премьер-министр Польши выдвинул ультиматум России
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в беседе с газетой la Repubblica выдвинул ультиматум России по поводу дальнейших взаимоотношений с европейскими странами.
Политик утверждает, что Москва "исследует границы дозволенного" и хочет "разделить Европу". "Россия должна решить: она хочет быть с Европой или против Европы", — заявил Моравецкий.
По его мнению, Запад в лице этой части света покажет слабость, если даст согласие на запуск газопровода "Северный поток — 2", который, по словам Моравецкого, "должен был стать символом и инструментом господства России над Центрально-Восточной Европой".
"Время уступок закончилось. На жесткую политику у нас должен быть резкий ответ в виде жестких санкций", — цитирует польского премьера РИА Новости.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Попрошайки и скандалисты нужны? Какое вменяемое государство единолично захочет этих пар-тов кормить? Пусть уж коллективный ЕС их тянет
дуреки, не умнее бандеровцев.
Это конармейцы попомнили польские клинки. Поимели их поляки неплохо, а родная советская власть бросила, как собак, в польском плену. "У нас нет военнопленных- у нас есть только предатели"9И.В. Сталин)
уверен, что Путин даже не знает фамилии это ультиматиста))))
Не зря Черчилль называл Польшу гиеной Европы!