В Белоруссии назвали дату запуска объединенного с Россией энергорынка
Министр энергетики Белоруссии Виктор Каранкевич заявил, что с 1 января 2024 года начнет работу объединенный рынок электроэнергии Белоруссии и России.
С момента запуска рынок будет работать в режиме взаимодействия уполномоченных субъектов хозяйствования, сообщает «Интерфакс».
«С 1 января 2027 года планируется и более глубокая интеграция, которая позволит на равных условиях участвовать субъектам хозяйствования двух стран - как производителям, так и потребителям электроэнергии», - добавил Каранкевич.
Напомним, ранее посол Белоруссии в РФ Владимир Семашко заявлял, что общий газовый рынок России и Белоруссии мог бы начать функционировать уже со следующего года, а на рынок электроэнергии потребуется 3-4 года.
«В отличие от газового рынка, где создана вся инфраструктура, здесь (в электроэнергетике - прим.ред.) ее пока нет. Поэтому на первом этапе рынок должен быть объединен, возможно, в течение 3-4 лет», - отмечал Семашко.
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А кто взамен? Безработный дважды условно судимый миллионер, живущий на западные пособия?
Что значит протянул? У него первый блок запустили, он с него всю Белоруссию снабдить может. Даже планирует с газового отопления перейти на электричество.
Вот только эта Эмнистя опровергается показаниями сбежавшего польского жолнежа. Поляки, оказывается, мигрантов кончают.
Оказывается местные бандеровцы ещё и в электричестве разбираются.
От "свежачка" такой тухлятиной тхнет,что ужас... Да, а Западу просто неплохо "гражданским обществом" России посоветовать, чтобы взяли, таки, этих мигрантов. Ну, не в Беларусь же они прут(заметим, что и без них там мигрантов полно, как бы не процентов 10 к собственному населению).