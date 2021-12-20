В Белоруссии назвали дату запуска объединенного с Россией энергорынка

14:58 20.12.2021

Министр энергетики Белоруссии Виктор Каранкевич заявил, что с 1 января 2024 года начнет работу объединенный рынок электроэнергии Белоруссии и России.

С момента запуска рынок будет работать в режиме взаимодействия уполномоченных субъектов хозяйствования, сообщает «Интерфакс».

«С 1 января 2027 года планируется и более глубокая интеграция, которая позволит на равных условиях участвовать субъектам хозяйствования двух стран - как производителям, так и потребителям электроэнергии», - добавил Каранкевич.

Напомним, ранее посол Белоруссии в РФ Владимир Семашко заявлял, что общий газовый рынок России и Белоруссии мог бы начать функционировать уже со следующего года, а на рынок электроэнергии потребуется 3-4 года.

«В отличие от газового рынка, где создана вся инфраструктура, здесь (в электроэнергетике - прим.ред.) ее пока нет. Поэтому на первом этапе рынок должен быть объединен, возможно, в течение 3-4 лет», - отмечал Семашко.