ВОЗ выступила против всеобщей вакцинации детей и подростков
Группа экспертов по иммунизации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) опубликовала заявление, в котором указала, что проведение всеобщей вакцинации от коронавируса среди детей и подростков не рекомендуется, так как в данной возрастной группе мало случаев с тяжелыми формами течения COVID-19.
Также отмечается, что в некоторых странах еще не достигнут достаточный охват привитых среди лиц из групп риска.
В конце сентября в Британии началась ковид-вакцинация детей 12-14 лет, после чего в стране резко выросла смертность среди подростков, напоминает Nakanune.ru
Также компания Pfizer объявила, что тестирует ввод третьей дозы своего препарата вместо двух для детей до 5 лет. Предварительный анализ показал, что иммунный ответ детей в возрасте от 2 до 4 лет на две дозы оказался не таким сильным, как ожидалось, поэтому будет проведен новый эксперимент.
Что касается России, то упоминание детской вакцинации появилось в национальном календаре профилактических прививок и календаре прививок по эпидемиологическим показаниям. Прививки детям от 12 до 17 лет хотят начать ставить до конца этого года и разрабатывают вакцину для детей с двух лет. В некоторых городах прививать подростков планируют прямо в школах.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Если даже ВОЗ не рекомендует проведение всеобщей вакцинации среди подростков и детей, то на кой черт у нас это делается ? Сказано же ясно, что дети в тяжелой форме болеют редко. А так можно иммунитет у детей угробить с детского же возраста. Это первое. И второе. Есть сведения, что штамм "омикрон" не поддается воздействию столь распространенной у нас вакцины "Спутник". Так что вакцинироваться против этого штамма данным препаратом бесполезно. И ревакцинация им же тут не поможет.
началась ковид-вакцинация детей 12-14 лет, после чего в стране резко выросла смертность среди подростков
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именно Это и планировалось.
тут надо Осознать, что тн правительство которое Силой проталкивает приказ Кагала - отлично осведомлено о том что Генные Уколы это смертельный яд и наносят НЕИсправимые Повреждения людям по всей видимости на несколько поколений.
Они Это Знают.
и все равно Принуждают Здоровых людей к биоэкспериментам против их желания и воли.
как долго вы будете плавать в этом краснопером сиропе для мозгов, когда вы наконец осознаете что такое Государство?
Видите, фашисты из Роспотребнадзора и Минздрава? Даже ваша любимая ВОЗ, которой вы постоянно лижетесь задницу, отказалась вакцинировать детей! Так что, уроды, немедленно отменяйте ваши иезуитские планы по уколам наших детей гинзбуровской генной жижей!! Иначе вас сметут, достали уже страну своими геноцидными экспериментами!!!