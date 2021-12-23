ВОЗ выступила против всеобщей вакцинации детей и подростков

12:27 23.12.2021

Группа экспертов по иммунизации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) опубликовала заявление, в котором указала, что проведение всеобщей вакцинации от коронавируса среди детей и подростков не рекомендуется, так как в данной возрастной группе мало случаев с тяжелыми формами течения COVID-19.

Также отмечается, что в некоторых странах еще не достигнут достаточный охват привитых среди лиц из групп риска.

В конце сентября в Британии началась ковид-вакцинация детей 12-14 лет, после чего в стране резко выросла смертность среди подростков, напоминает Nakanune.ru

Также компания Pfizer объявила, что тестирует ввод третьей дозы своего препарата вместо двух для детей до 5 лет. Предварительный анализ показал, что иммунный ответ детей в возрасте от 2 до 4 лет на две дозы оказался не таким сильным, как ожидалось, поэтому будет проведен новый эксперимент.

Что касается России, то упоминание детской вакцинации появилось в национальном календаре профилактических прививок и календаре прививок по эпидемиологическим показаниям. Прививки детям от 12 до 17 лет хотят начать ставить до конца этого года и разрабатывают вакцину для детей с двух лет. В некоторых городах прививать подростков планируют прямо в школах.